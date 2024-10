video suggerito

Studente viene picchiato e gettato sui binari, i genitori: "Non basta solo chiedere più Polizia sui treni" L'aggressione è avvenuta dapprima su un treno regionale che avrebbe dovuto portare la vittima a Milano, successivamente, è proseguita sulla banchina della stazione di Gallarate (Varese) dove la vittima è stata spinta sui binari per non aver consegnato il denaro richiesto dagli aggressori.

A cura di Carlo Coi

Immagine di repertorio

Nella mattinata di mercoledì 16 ottobre, a Gallarate, in provincia di Varese, uno studente è stato picchiato in stazione mentre si dirigeva a Milano per seguire la lezione universitaria. La vittima è stata aggredita da 5 ragazzi che avevano cercato di estorcergli del denaro. Il giovane dopo essersi rifiutato, è stato inseguito sulla banchina e dopo essere stato malmenato è stato gettato sui binari.

La dinamica dell'aggressione

Le richieste di denaro da parte dei malviventi erano state fatte al giovane studente nel tratto che collega le stazioni di Cavaria con Premezzo e Gallarate. Dopo essere riuscito a divincolarsi, la vittima ha deciso di scendere al piano di sotto del vagone dove è stato accerchiato nuovamente dal gruppo che ha cercato di sottrargli senza successo lo zaino che conteneva il computer portatile.

Giunto alla stazione di Gallarate, lo studente è scappato all'esterno del treno in cerca di aiuto. I cinque ragazzi lo hanno inseguito e successivamente lo hanno gettato sui binari. La vittima è stata soccorsa e trasferita dal personale sanitario al Pronto soccorso dove gli è stata riscontrata una lussazione alla spalla.

Le dichiarazioni dei genitori dello studente

La vicende è stata raccontata dai genitori della vittima al quotidiano varesino La Prealpina. Queste le loro parole della coppia: "Non vogliamo che l’episodio venga strumentalizzato, è facile gridare al pericolo straniero o chiedere più polizia sui treni ma chiediamo di andare oltre la facile retorica".