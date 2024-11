video suggerito

Ragazzo di 21 anni accoltellato all'alba a Milano: si cerca l'aggressore Un 21enne è stato colpito da due fendenti da una persona ancora sconosciuta alle forze dell'ordine mentre si trovava all'alba in zona Bonola a Milano. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

A cura di Giorgia Venturini

(Archivio)

Un ragazzo è stato accoltellato all'alba di oggi sabato 2 novembre. Si trovava in via Ugo Betti in zona Bonola a Milano quando è stato trovato con una ferita all'addome. I fatti sono avvenuti attorno alle 5.30.

Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, il giovane, un 21enne straniero, è stato colpito da due fendenti da una persona ancora sconosciuta alle forze dell'ordine. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Fortunatamente però non sarebbe in pericolo di vita. La polizia giunta sul posto ha provveduto con tutti i rilievi del caso: fondamentali saranno le immagini delle telecamere di video sorveglianza per identificare l'aggressore.

Solo qualche ora prima un ragazzo di 27 anni è stato accoltellato in piazza Repubblica a Varese. Anche in questo caso si sta cercando di risalire all'identità del malvivente. Forse la violenza si è verificata al termine di una lite. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto il 27enne a terra con ferite alla spalla e al fianco.