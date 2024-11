video suggerito

Ragazzo di 27 anni accoltellato nella notte in piazza a Varese: i passanti lo trovano a terra e lanciano l'allarme Un ragazzo di 27 anni si trova in prognosi riservata in ospedale dopo essere stato accoltellato più volte mentre si trovava in piazza Repubblica a Varese: fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia.

A cura di Giorgia Venturini

(Archivio)

Un ragazzo di 27 anni nella serata di ieri venerdì primo novembre è rimasto ferito da due coltellate. Chi sia l'aggressore è ancora da scoprire. Al momento si sa che tutto è avvenuto in piazza Repubblica a Varese e che fortunatamente la vittima non è in pericolo di vita.

Stando alle prime informazioni, un uomo avrebbe colpito con almeno due coltellate a un ragazzo di 27 anni tunisino. Forse l'aggressione è arrivata al termine di una lite, ma non è ancora chiaro se aggressore e vittima si conoscessero. In poco tempo sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato d'urgenza il giovane all’ospedale di Circolo di Varese: qui si trova ricoverato in prognosi riservata ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto il 27enne a terra con ferite alla spalla e al fianco.

Sul luogo dell'aggressione sono arrivati in pochi minuti anche gli agenti della polizia di Stato che sono ora al lavoro per cercare di risalire al responsabile del gesto. Al vaglio ci sono tutti i filmati delle telecamere di video-sorveglianza della zona. Tra le ipotesi anche quella che la violenza sia da inquadrare in un regolamento di conti.