Accoltellato al collo davanti alla stazione di Sesto San Giovanni: grave 36enne, si cerca l'aggressore La polizia è al lavoro per rintracciare il responsabile dell'aggressione avvenuta ai danni di un 36enne nella notte tra il 24 e il 25 ottobre a Sesto San Giovanni (Milano). L'uomo è stato ferito al collo con un'arma da taglio, non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Enrico Spaccini

(Archivio)

Un 36enne è stato accoltellato nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 ottobre davanti alla stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni (nella Città Metropolitana di Milano), non lontano dal capolinea della linea rossa della metropolitana M1. In un primo momento le sue condizioni sono sembrate critiche, in quanto era stato ferito al collo, ma gli operatori intervenuti sul posto lo hanno trovato sveglio e cosciente. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele di Milano, mentre gli agenti del Commissariato di polizia sono al lavoro per identificare l'aggressore che è riuscito ad allontanarsi prima del loro arrivo.

La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è arrivata pochi minuti dopo l'una della notte del 25 ottobre. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza della Sos di Sesto e un'automedica con la massima urgenza. Gli operatori del 118 hanno trovato in piazza Primo Maggio a Sesto San Giovanni un 36enne di origine straniera con una profonda ferita d'arma da taglio al collo, all'altezza dell'orecchio.

Dopo avergli prestato le prime cure, i sanitari hanno trasportato il 36enne in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sarebbero meno gravi di quanto ipotizzato in un primo momento e non sarebbe in pericolo di vita.

Gli agenti del Commissariato di polizia sono al lavoro per ricostruire cosa sia accaduto. L'aggressore, almeno per il momento, è riuscito a far perdere le sue tracce. Lo stesso 36enne, una volta che si sarà rimesso in sesto, potrebbe fornire elementi utili per le indagini e qualche dettaglio in più che possa agevolare il lavoro degli agenti.