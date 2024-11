video suggerito

Rapinano un 26enne alla stazione Autolinee di Bergamo e lo accoltellano: fermato un aggressore, l’altro è in fuga Due giovani hanno rapinato un 26enne alla stazione Autolinee di Bergamo e lo hanno ferito al collo con un cutter nella mattinata del 13 novembre. Uno dei due aggressori è stato fermato dalla polizia, mentre l’altro è riuscito a fuggire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 26enne è stato accoltellato al collo nella mattinata di oggi, mercoledì 13 novembre, nei pressi della stazione Autolinee di Bergamo. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Questura, ma pare che all'origine della lite scoppiata tra il ferito e due uomini ci fosse un tentativo di rapina. I poliziotti sono riusciti a fermare uno degli aggressori, mentre l'altro è riuscito a far perdere le proprie tracce. Il 26enne, nel frattempo, è stato trasportato in codice giallo alle cliniche Gavazzeni e non sarebbe in pericolo di vita.

La lite e l'arresto di un aggressore

Mancavano pochi minuti alle 9:30 del 13 novembre quando tre uomini si sono messi a litigare nella zona della stazione Autolinee di Bergamo, in prossimità della rotatoria di fronte alle pensiline degli autobus. La discussione pare sia nata in seguito al furto di una carta di credito. Ad un certo punto, un 26enne di origine nordafricana è stato colpito con un cutter al collo, all'altezza della nuca.

I suoi aggressori, invece, si sono dati subito alla fuga. Uno avrebbe provato a rifugiarsi all'interno del bar della stazione, ma è stato fermato dagli agenti delle Volanti arrivati sul posto. Si tratta di un giovane di origine marocchina cui posizione è ancora al vaglio degli inquirenti.

La fuga del secondo aggressore e le condizioni del ferito

Il secondo aggressore, invece, è riuscito a scappare. I poliziotti, insieme ai colleghi della locale, sono al lavoro per raccogliere testimonianze e acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza per rintracciarlo.

Il 26enne ferito è stato soccorso dal personale sanitario arrivato sul posto con un'ambulanza e un'automedica. Dopo essere stato medicato, è stato trasportato in codice giallo alle cliniche Gavazzeni. Stando alle prime valutazioni, le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi.