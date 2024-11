video suggerito

Uomo accoltellato a Bergamo, è grave: si cerca l’aggressore Un uomo di 52 anni è stato accoltellato a Bergamo: la sua aggressione resta, per il momento, un mistero. Sul caso indaga la polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Nella notte tra venerdì e sabato un uomo di 52 anni è stato accoltellato a Bergamo. Attualmente è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: è in terapia intensiva. Sarebbe stato trovato con diverse ferite da arma da taglio poco prima dell'una di notte in via Failoni. Non è chiaro se abbia raggiunto da solo l'ospedale o se sia stato accompagnato da qualcuno.

Sul caso indagano gli agenti della squadra mobile di Bergamo. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica: potrebbe essere stato coinvolto in una discussione con altre persone probabilmente vicino a un locale. Il litigio potrebbe poi essere degenerato in un'aggressione fisica: sarebbe stato infatti accoltellato.

Per ricostruire esattamente quanto accaduto, i poliziotti potrebbero chiedere di acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza che si trovano vicino all'ospedale. I dispositivi infatti potrebbero aver ripreso il mezzo con cui il 52enne è arrivato in ospedale. In questo modo si potrebbe capire se si sia avvicinato autonomamente o se sia stato scaricato da qualcuno. Una volta arrivato vicino al pronto soccorso, è stato notato da un'ambulanza che lo ha poi portato all'interno dell'ospedale. Dell'episodio è stato informato il pubblico ministero di turno. Nelle prossime ore si potrebbero avere maggiori informazioni sull'intero accaduto.