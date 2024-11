video suggerito

Lite in strada a Nembro finisce in rissa: accoltellati un 26enne e un 31enne Nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre, due giovani sono stati accoltellati al culmine di una lite a Nembro (Bergamo). Un 26enne è ricoverato in gravi condizioni, mentre un 31enne ha riportato ferite meno serie.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Due giovani sono stati aggrediti nella notte scorsa, tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre, a Nembro (in provincia di Bergamo). Due soggetti li avrebbero accoltellati al culmine di una lite, scoppiata per motivi ancora non definiti. Un 26enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è ancora ricoverato in gravi condizioni, mentre l'altro, un 31enne, è stato trasportato al pronto soccorso di Alzano Lombardo in condizioni meno serie.

L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 23:30 del 14 novembre in via Roma, nel quartiere Camozzi di Nembro. La lite tra quattro persone sarebbe scoppiata in strada e, poi, conclusa all'esterno di un complesso commerciale. È lì che gli operatori sanitari, inviati sul posto dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con due ambulanza e due automediche, hanno trovato i due giovani, entrambi di nazionalità marocchina, feriti.

Il 26enne è quello che ha riportato le ferite più gravi. Il ragazzo, infatti, sarebbe stato raggiunto da diverse coltellate e, perciò, è stato trasportato al Papa Giovanni XXIII con la massima urgenza. Meno gravi le condizioni del 31enne, soccorso in codice giallo.

Le indagini del caso sono state affidate ai carabinieri del nucleo Operativo Radiomobile di Bergamo. I militari stanno analizzando i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona, con l'obiettivo di identificare le altre due persone coinvolte nell'accoltellamento. È probabile che l'aggressione sia maturata per questioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti o di un regolamento di conti.