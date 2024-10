video suggerito

Ragazzo di 22 anni accoltellato alla stazione di Melegnano da due persone ora in fuga: è gravissimo L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di oggi giovedì 24 ottobre nella sala d’attesa della stazione ferroviaria di Melegnano (Milano). Il 22enne sarebbe stato colpito da due persone, poi fuggite dopo aver sferrato i fendenti a torace e schiena. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un ragazzo di 22 anni è stato gravemente ferito da diversi colpi di coltello in piazza XXV Aprile a Melegnano (Milano), mentre si trovava all'interno della sala d’attesa della stazione ferroviaria. Il fatto è successo oggi, giovedì 24 ottobre, intorno alle 17.

Il giovane, in quel momento in compagnia di un amico, per ragioni ancora da chiarire sarebbe stato aggredito da due persone, che prima lo hanno accoltellato con violenza alla schiena e al torace e poi sono fuggite. Dopo i primi soccorsi da parte dei sanitari del 118, è stato portato in ospedale all'ospedale Humanitas di Rozzano: giunto in codice rosso, si trova ora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva, è la sua prognosi è riservata. Le sue condizioni, al momento, sono gravissime.

Restano tutte da definite invece le cause di una così violenta aggressione, avvenuta durante l'ora di punta di passanti e pendolari. Per la polizia ferroviaria, immediatamente intervenuta, si tratterebbe di un regolamento di conti per lo spaccio di droga nei dintorni della stazione di Melegnano. Sul posto, intanto, sono giunti anche gli agenti della scientifica per tutti i rilievi del caso.