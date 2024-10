Rubano le ruote alla macchina di Alba Parietti: “Vivere a Milano è diventato impossibile” Alba Parietti sui social racconta di essere stata vittima di un furto: i ladri le hanno rubato le gomme dell’auto che si trovava fuori casa sua, alle porte di Milano. “Rubano continuamente tutto, borsette, scippi continui, aggressioni a donne, omicidi motivati da futili motivi o peggio da pazzia”, si è sfogata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Amara sorpresa per Alba Parietti: quando è andata verso la sua auto l'ha trovata senza ruote nel parcheggio della sua casa alle porte di Milano. Da qui è seguito un video che la Parietti ha pubblicato su Instagram sollevando anche la questione sicurezza a Milano e nelle zone limitrofe: "Io abito vicino a Rozzano e non vi devo neanche ricordare quello che è successo pochi giorni fa qui", riferendosi all'omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso con una coltellata durante una rapina.

Sui social Alba Parietti racconta cosa le è successo: "È la sorpresa della mattina nonostante abbia le telecamere esattamente sopra il parcheggio. Questa notte a me e altre persone tra Basiglio Milano 3 hanno trovato le macchine in questa condizione. Parlare di sorpresa in realtà è un errore".

E poi spiega: "Rubano continuamente tutto, borsette, scippi continui, aggressioni a donne, omicidi motivati da futili motivi o peggio da pazzia. Vivere a Milano e nel suo hinterland è diventato impossibile. Posso considerarmi fortunata, in fondo cosa sono quattro ruote di una macchina".

Infine aggiunge: "Vivere qui è diventata una roulette russa. Viviamo nel terrore e lo dico con cognizione di causa. Se questo Stato non garantisce la sicurezza, la salute, l’istruzione è uno Stato che ha fallito. Come cittadina mi vergogno, di non avere più nemmeno il coraggio di augurarmi di diventare nonna perché consegnare un mondo così a una persona a cui vuoi bene e’ vivere nel terrore".

Il video di Alba Parietti arriva poche ore dopo la denuncia sui social di Giulia Salemi in cui ha sottolineato la sensazione di insicurezza che prova mentre cammina di sera per le strade della sua città. "Sono davvero stufa di vivere in una città così poco sicura come Milano. Non sono libera neanche di portare giù il cane. Da donna ho paura a uscire da sola a Milano".