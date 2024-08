video suggerito

Qual è il parco di Milano dove vanno ad allenarsi Diletta Leotta ed Elodie Le grandi amiche Diletta Leotta e Elodie hanno scelto il parco BAM di Porta Nuova per il loro allenamento “di coppia” all’aria aperta. Lo spazio verde in centro a Milano mette a disposizione di cittadini e turisti un’attrezzata area fitness. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Instagram)

Vacanze finite, è tempo di rientro in città. Ma di rinchiudersi tra uffici e palestre ancora i milanesi non ne vogliono sapere. In particolare due famosissime cittadine del capoluogo lombardo, che sfidando il caldo hanno deciso di organizzare un allenamento "di coppia" all'aria aperta.

Si tratta di Diletta Leotta e Elodie, grandi amiche e vicine di casa che dopo un'estate trascorsa tra gite in barca, viaggi indimenticabili ed eventi speciali (su tutti, il matrimonio della conduttrice di Dazn con il calciatore Loris Karius) si sono ritrovate per riprendere la routine di attività fisica.

Dove? Nel verde cittadino di Porta Nuova, in pieno centro, all'ombra di grattacieli come il Bosco Verticale e la Torre Unicredit. È il parco Bam, la Biblioteca degli Alberti di Milano situata tra via Melchiorre Gioia, l'avveniristica piazza Gae Aulenti e il caratteristico quartiere storico di Isola. Attualmente ospita, tra più di 100 specie diverse, 500 alberi disposti in 22 anelli e oltre 135mila piante.

Ma non solo natura. Lo spazio all'aperto scelto dalle due amiche per il loro ritrovo post vacanziero è arricchito da numerose frasi poetiche disposte lungo i sentieri, area giochi per bambini, un’area relax con chaise longue in legno e luci soffuse, angoli per pic-nic attrezzati con panchine, labirinti, un laghetto, una fontana scenografica attiva da maggio a settembre e, naturalmente, un'attrezzatissima area fitness.

E così il parco del capoluogo lombardo diventa il luogo ideale per condividere la fatica di squat, salti, piegamenti e addominali, tra una chiacchiera e una risata insieme. Il modo migliore insomma per prepararsi alle sfide del 2025, anno speciale che metterà ambedue a dura prova: Elodie sarà infatti alle prese con il suo primo tour negli stadi (tra cui ovviamente non può mancare quello di San Siro), mentre Diletta Leotta è pronta all'esordio alla televisione generalista come nuovo volto del programma Mediaset La Talpa.