Chiara Ferragni rivela il nome del figlio della sorella Francesca, come si chiamerà il bebè Durante il baby shower organizzato per la sorella Francesca, Chiara Ferragni ha “spoilerato” per errore il nome del bambino che sta per nascere. “Quando Edo sarà con voi la vita avrà un sapore e un significato nuovo”, ha detto l’influencer.

A cura di Elisabetta Murina

Francesca Ferragni sta per diventare mamma per la prima volta. Manca ormai pochissimo alla nascita del primo figlio, un maschietto, con il compagno Riccardo Nicoletti. Per festeggiare il lieto evento ormai imminente, le sorelle Chiara e Valentina hanno organizzato per lei un baby shower. Peccato che durante la festa, l'influencer e imprenditrice da milioni di follower, mamma di Leone e Vittoria, si sia lasciata sfuggire il nome del piccolo, che la futura mamma non aveva ancora pubblicamente annunciato.

Lo "spoiler" di Chiara Ferragni

Durante il baby shower, Chiara Ferragni ha scritto un discorso per la sorella e lo ha letto davanti a tutti, facendo fatica a trattenere le lacrime e scoppiando più volte a piangere, tanto da non riuscire quasi ad arrivare alla fine: "Ciao sorellina, non sai quanta emozione nel pensare che tra pochissimo diventerai anche tu una mamma. Sei stata la mia prima amica e confidente, quella con cui ho provato qualsiasi esperienza [..]".

Sempre commossa, l'influencer ha continuato a leggere il suo lungo messaggio, aggiungendo però un dettaglio che non avrebbe dovuto rivelare: il nome del bebè. "Auguro a te e Riky di godervi ogni momento fino in fondo perché quando Edo sarà con voi la vita avrà un sapore e un significato nuovo", ha detto Chiara Ferragni, rivelando ai milioni di follower che il prossimo arrivato si chiamerà Edoardo, abbreviato appunto con "Edo".

Il baby shower di Francesca Ferragni

Valentina e Chiara hanno organizzato per la sorella Francesca un baby shower a sorpresa, una festa ormai diventata una tradizione che si svolge poco prima della nascita del bebè. All'oscuro di tutto, la futura mamma si è presentata insieme al compagno in una location poco fuori Milano, l'Agriturismo Cascina Resta, dove ha trovato tutto organizzato e personalizzato, dalle sculture con i palloncini azzurri e oro alla maxi torta con gli orsetti, fino ad arrivare ai biscotti a forma di tutine, di fiocchi e di peluche.