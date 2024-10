video suggerito

La mamma di Chiara Ferragni torna single: "È finita la storia d'amore tra Marina Di Guardo e Frank Kelcz" La storia d'amore tra Marina Di Guardo e il suo compagno Frank Kelcz sarebbe finita. Per il momento la madre di Chiara Ferragni non ha rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale.

Non solo la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, anche tra Marina Di Guardo e il suo compagno Frank Kelcz è finita. Secondo Dagospia, portale d'informazione che lanciato l'indiscrezione, tra i motivi della rottura ci sarebbero "le pressioni e lo stress che Di Guardo sta subendo a causa dell'epilogo del matrimonio della figlia". Per il momento la scrittrice non ha commentato la notizia.

"Tra Marina Di Guardo e Frank Kelcz è finita"

Stando alle prime indiscrezioni circolate in queste ore, la relazione tra Marina Di Guardo e Frank Kelcz sembrava essere in crisi già da diverso tempo. Non è chiaro se anche il caso Pandoro, che ha travolto Chiara Ferragni, abbia giocato un ruolo decisivo nella rottura. Secondo quanto riportato da Dagospia, i motivi della separazione potrebbero essere legati alle "pressioni e lo stress che Di Guardo sta subendo a causa dell'epilogo del matrimonio della figlia". Dopo l'affaire Balocco, infatti, è stata la scrittrice a prendere il timone della Sisterhood, holding personale di Chiara Ferragni. Quest'anno l'influencer, oltre alla fine del matrimonio con Fedez, ha dovuto affrontare un'indagine giudiziaria.

La storia d'amore tra Marina Di Guardo e Frank Kelcz

Marina Di Guardo ha sempre mantenuto il riserbo sulla sua relazione con Frank Kelcz, manager inglese. I due sono comparsi sul red carpet della premiere di The Ferragnez 2 e avevano fatto capolino anche nel pubblico del Festival di Sanremo 2023 per sostenere Chiara Ferragni, impegnata nella conduzione della kermesse canora. Sui social le foto della coppia sono quasi inesistenti, fatta eccezione per uno scatto sul profilo di Valentina Ferragni (risalente al Natale del 2022) in cui compariva tutta la famiglia allargata. La scrittrice, al momento, non ha rilasciato nessuna dichiarazione sulla notizia della rottura, senza smentire né confermare il rumors.