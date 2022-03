Francesca Ferragni si sposa, la romantica proposta nel giorno del suo compleanno Francesca Ferragni si sposa. Il fidanzato Riccardo Nicoletti le ha fatto la romantica proposta di matrimonio nel giorno del suo 33esimo compleanno, trascorso insieme a tutta la famiglia. Oltre che marito e moglie, i due saranno presto anche genitori.

A cura di Elisabetta Murina

Il 12 marzo per Francesca Ferragni è stato un giorno doppiamente speciale. La maggiore delle sorelle Ferragni ha celebrato il suo 33esimo compleanno insieme a tutta la famiglia e il fidanzato Riccardo Nicoletti ha deciso di sorprenderla ancora di più: le ha fatto la proposta di matrimonio. La coppia di futuri sposi ha poi condiviso i romantici scatti su Instagram, per comunicare a tutti che presto non solo diventeranno genitori, ma anche marito e moglie.

La proposta di matrimonio

Per il suo 33esimo compleanno, Francesca Ferragni si è regalata un gita fuori porta insieme al fidanzato, le sorelle Chiara e Valentina e il resto della famiglia. Una giornata trascorsa in una tenuta affacciata sul lago di Garda, tra pranzi, degustazione di vini e giri a bordo di auto d'epoca. E arrivata la cena, Riccardo ha deciso di sorprendere la sua dolce metà: si è inginocchiato davanti a lei con un anello in mano e le ha chiesto di sposarlo. Francesca Ferragni, emozionata e commossa, ha accettato al proposta e ha stretto tra le braccia il futuro marito. Il tutto accompagnato da candele, palloncini colorati e torta. La futura sposa, ma anche Chiara Ferragni e Valentina, hanno poi condiviso sui social gli scatti del romantico momento, scrivendo: "Best birthday ever".

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti presto genitori

Per Francesca Ferragni gli ultimi mesi sono stati ricchi di novità. Oltre alla proposta di matrimonio appena arrivata, la sorella di Chiara Ferragni ha fatto sapere, poco prima di Natale, di essere in dolce attesa. L'annuncio è arrivato via Instagram con un tenero scatto insieme al fidanzato, che le bacia la pancia, accompagnato da un divertente messaggio: "Non solo panettoni". Poco dopo la coppia aveva annunciato anche il sesso del futuro bebè, sempre con una romantica foto. Questa volta il messaggio recitava così: "Ma il cielo è sempre più blu, e anche tu". I due, quindi, diventeranno presto genitori di un maschietto, di cui ancora non si sa il nome, ma che potrebbe nascere tra qualche mese.