Francesca Ferragni incinta mostra la prima ecografia del futuro bebè Francesca Ferragni al sesto mese di gravidanza condivide con i suoi follower la prima foto del futuro bebè, il secondo maschietto in casa Ferragni dopo Leone.

A cura di Giulia Turco

Francesca Ferragni mostra la prima foto del bebè che aspetta insieme al compagno Riccardo Nicoletti. La sorella di Chiara è al sesto mese di gravidanza e come ha già annunciato tramite Instagram a febbraio è in attesa di un maschietto, il secondo in famiglia dopo Leone. Il post dell’ecografia in 4D della 24esima settimana fa il pieno di like e di commenti da parte della famiglia Ferragni. “Il mio nipotino meraviglioso”, scrive Valentina che sta per diventare zia per la terza volta. I fan invece fanno a gara a indovinare a quale dei genitori somiglia di più.

Francesca Ferragni incinta di un maschietto

La futura mamma ha svelato il sesso del piccolo che aspetta con un post su Instagram lo scorso 12 febbraio. “Ma il cielo è sempre più blu, e anche tu”, ha scritto la dentista sorella dell’imprenditrice digitale, a corredo di uno scatto insieme al suo Riccardo. Al momento la coppia non ha ancora svelato il nome del bimbo. Come si chiamerà il primo cuginetto di Leone e Vittoria? Nel frattempo, ogni volta che è possibile, i due genitori si godono momenti di relax in montagna, per staccare dalla vita milanese. Immaginano già la vita in tre, quella che Francesca e Riccardo ha sempre sognato: "Il mio futuro lo vedo con uno zainetto con dentro un bebè, Gabri al guinzaglio che mi tira e sarò felice così", aveva spiegato il musicista.

La storia d’amore con Riccardo Nicoletti

Francesca e Riccardo sono ormai una coppia consolidata e conosciuta dal pubblico social, nonostante la loro riservatezza. Francesca è infatti la sorella più riservata della famiglia Ferragni, ma non rinuncia a pubblicare su Instagram i momenti di coppia, nemmeno ora che è incinta del suo primo figlio. Lei e Riccardo sono fidanzati da oltre 10 anni: lui è un musicista, chitarrista della band Under Static Movement e Rosco Dunn. Lo scorso gennaio sono andati a vivere nella loro nuova casa, progettata proprio per allargare la famiglia.