Le prime foto di Edoardo, il figlio di Francesca Ferragni, con la tutina candida a pois Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti hanno dato il benvenuto a Edoardo, il primo figlio della coppia, adorabile in una tutina bianca con i piedini incorporati.

A cura di Beatrice Manca

Fiocco azzurro a casa Ferragni: è nato Edoardo, il primo figlio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. Chiara Ferragni è ufficialmente zia e ha mandato gli auguri alla sorella e al suo primo nipotino. La coppia ha dato l'annuncio tramite Instagram, scrivendo: "Non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi". La felicità è nell'aria: Riccardo, il neopapà, ha pubblicato su Instagram i primi scatti del bebé, placido e addormentato nella sua culla in ospedale.

La tutina pagliaccetto di Edoardo

Il piccolo Edoardo e la mamma stanno entrambi bene e si godono il meritato riposo: presto verranno dimessi dall'ospedale e il resto della famiglia potrà conoscere il nipotino. Intanto però i fan hanno potuto vedere il neonato attraverso le Instagram stories del papà. Francesca Ferragni aveva preparato il borsone per l'ospedale con largo anticipo, scegliendo anche le prime tutine del bebé. Il primo vestitino di Edoardo è una semplice tutina bianca con i piedini incorporati e una fila di bottoni centrali, decorata con una stampa a mini pois grigi.

Tutina Petit Bateau

Si tratta di un modello del brand Petit Bateau in cotone biologico, una scelta "eco" pensata per non irritare la pelle del bebé. Il modello scelto da Francesca e Riccardo è in vendita sul sito del brand a piccolo prezzo: costa 25 euro. Chissà se anche Edoardo vestirà "griffato" come i cuginetti Leone e Vittoria: sicuramente ci penserà la zia Chiara Ferragni a fare il pieno di tutine, scarpine e body. L'imprenditrice digitale infatti ha lanciato una linea "baby" subito dopo la nascita di Vittoria: Edoardo sarà sommerso di amore (e di regali!) in men che non si dica.