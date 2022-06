La nuova cameretta del figlio di Francesca Ferragni È nato il primo figlio di Francesca Ferragni e il fidanzato Riccardo Nicoletti. La loro nuova casa a Milano avrà anche una cameretta per il piccolo Edoardo. Scopriamone i dettagli.

A cura di Clara Salzano

Francesca Ferragni monta il passeggino in casa per la nascita del figlio Edoardo

Francesca Ferragni ha dato alla luce il piccolo Edoardo, primo figlio nato dalla relazione con il fidanzato Riccardo Nicoletti. È un periodo di grandi cambiamenti per la sorella di Chiara Ferragni che non solo è diventata mamma ma è alle prese con il trasloco nella sua nuova casa. Un nuovo nido d'amore per la neo-famiglia di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti sta per prendere forma. La nuova casa a Milano avrà anche una cameretta per il primo figlio della coppia.

Francesca Ferragni mostra la nuova cameretta nella nuova casa

Francesca Ferragni e il fidanzato si stanno per trasferire nella loro nuova casa. L'abitazione si trova a Milano e la coppia ne è entrata in possesso qualche mese fa. Erano tuttavia necessari alcuni lavori di ristrutturazione in casa che hanno apportato diverse migliorie. Innanzitutto è stato usato un parquet più chiaro per tutta la casa e infissi bianchi in modo da rendere gli ambienti più ariosi e freschi.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti con il loro cane nella nuova casa una settimana prima del parto

Francesca Ferragni aveva mostrato qualche tempo fa la stanza adibita a cameretta del figlio della coppia. Si tratta di uno spazio a pianta trapeizoidale con una grande finestra che illumina l'ambiente.

Francesca Ferragni incinta nella nuova cameretta del figlio

Non sono stati svelati ancora gli arredi che andranno a decorare la nuova casa né la cameretta per il figlio. Francesca Ferragni ha fatto un giro di diversi showroom di design e presto svelerà i dettagli del loro nuovo nido d'amore dove, assieme al futuro marito Riccardo Nicoletti, cresceranno il piccolo Edoardo.