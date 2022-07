Vittoria incontra per la prima volta il cugino Edoardo: è adorabile col completino rosa e i codini Dopo Leone, è stata la volta di Vittoria: anche lei ha potuto fare la conoscenza del cuginetto Edoardo, figlio di Francesca Ferragni.

A cura di Giusy Dente

La grande famiglia Ferragnez si allarga e Baby Vittoria non è più la piccola di casa! Francesca, sorella di Chiara Ferragni, ha infatti dato alla luce il suo primogenito. Edoardo è nato il 21 giugno: dopo una breve permanenza in ospedale, la neo mamma e il compagno Riccardo Nicoletti hanno fatto ritorno a casa. La coppia si è da poco trasferita: vivono a Milano, in un appartamento che hanno ristrutturato pensando alle loro nuove esigenze di genitori. Poco alla volta stanno familiarizzando con la nuova quotidianità in 3 e anche il resto della famiglia sta piano piano facendo la conoscenza del neonato.

Edoardo benvenuto in famiglia

Chiara Ferragni è stata la prima a fare la conoscenza del piccolo Edoardo. Ha fatto visita alla sorella dopo il parto e ha dato il benvenuto al nipotino in famiglia. Poi è stata la volta di un'emozionatissima Marina Di Guardo, che si è immediatamente innamorata del piccolo, il suo terzo nipotino. Edoardo, infatti, ha due cuginetti, che sono i figli di Fedez e Chiara Ferragni. Il primo che Edoardo ha avuto modo di conoscere è stato Leone: i primi momenti insieme sono stati testimoniati sui social e condivisi coi follower. E lo stesso vale per l'incontro tra Vittoria e Edoardo. più recente. La bambina, infatti, proprio in questi giorni ha finalmente potuto avvicinarsi al bambino.

Le immagini, tenerissime, la mostrano felicissima e molto dolce nei confronti di quella creatura così piccola e indifesa, gli fa delle carezze sulla guancia e sulla testolina, con delicatezza e anche un po' di curiosità. Mentre il neonato ha un bavaglino e una tutina bianchi, lei è vestita tutta di rosa, dalla testa ai piedi: rosa sono le scarpette così come il vestitino e persino i due codini sulla testa, per raccogliere i capelli. Questa è la pettinatura must della piccola, che a solo un anno di vita è una vera beniamina dei social. Qui, tutti amano le sue facce buffe e persino Fedez si diverte a imitarla. I cuginetti sembrano entrati subito in sintonia.