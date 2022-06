Chiara Ferragni incontra il nipote Edoardo con la t-shirt manifesto (e lancia un messaggio alle donne) Per la foto “di famiglia” Chiara Ferragni ha indossato una famosa t-shirt con un messaggio femminista: un modo per prendere posizione in questo momento storico.

A cura di Beatrice Manca

La famiglia Ferragnez si è allargata con l'arrivo di Edoardo, il primo figlio di Francesca Ferragni e del futuro marito Riccardo Nicoletti. Mamma e figlio sono tornati a casa in perfetta salute: pian piano le zie e i cuginetti hanno avuto modo di vedere di persona il bebé. Dopo aver partecipato al concerto LOVE MI di Fedez con un look bondage, anche la zia imprenditrice Chiara Ferragni ha conosciuto finalmente il nipotino. L'incontro è stato documentato su Instagram e i fan hanno notato che il look scelto non è affatto casuale. La t-shirt indossata dalla influencer, infatti, manda un messaggio forte e chiaro alle donne.

Chiara Ferragni prende in braccio il nipotino Edoardo

Francesca Ferragni ha documentato sui social la prima settimana da mamma, dall'arrivo a casa all'incontro del bebé con il resto della famiglia. Marina Di Guardo è nonna per la terza volta e anche il piccolo Leone ha potuto fare una carezza al cuginetto appena nato. Chiara Ferragni e Fedez erano al settimo cielo per l'arrivo del loro primo nipotino: dopo una settimana fitta di impegni di lavoro anche l'influencer ha incontrato il piccolo Edoardo, che sicuramente sarà sommerso presto da regali e dalle tutine della zia imprenditrice. Su Instagram ha condiviso un tenero scatto con il bebé in braccio in una tutina azzurra, accanto alla sorella Francesca, raggiante di felicità.

Chiara Ferragni con la t-shirt "femminista"

Per l'occasione Chiara Ferragni ha scelto un look all'insegna del total black: minigonna in pelle, sandali flat e una t-shirt stampata. Un look studiato con cura nella sua semplicità per trasmettere un messaggio a favore delle donne: sul petto la t-shirt infatti recita "We Should All Be Feminist", il titolo di un famoso libro della scrittrice femminista Chimamanda Ngozi Adichie. "Dovremmo tutti essere femministi, ora e sempre", aggiunge l'imprenditrice nella caption. Si tratta di un famoso modello di Dior, brand con cui l'influencer ha un legame speciale: la stilista Maria Grazia Chiuri ha disegnato i suoi abiti da sposa e l'ha vestita in numerose occasioni speciali. Le due condividono lo stesso impegno a favore delle donne: le t-shirt manifesto sono apparse per la prima volta durante la sfilata Primavera/Estate 2017 di Dior e da allora sono un simbolo del brand. Il messaggio è per tutti, il prezzo no: costano 650 euro e i proventi negli anni hanno contribuito a cause di beneficienza.

La t–shirt di Dior "We should all be feminist"

Le t-shirt "femministe di Dior non sono certo nuove: perché indossarle proprio ora? Il rilancio da parte dell'influencer non è un caso: i diritti delle donne oggi vengono costantemente messi in discussione. La Corte Suprema statunitense ha ribaltato pochi giorni fa la sentenza Roe v. Wade, colpendo di fatto il diritto delle donne di interrompere una gravidanza indesiderata in sicurezza. Le proteste delle donne hanno riacceso il dibattito in tutto il mondo. La moda ascolta, e prende posizione.