Francesca Ferragni mostra la pancia dopo il parto: le foto della prima settimana da mamma Francesca Ferragni ha voluto documentare i primi giorni con il figlio, condividendo alcuni scatti del bebé, del papà e del suo corpo che cambia tra parto e allattamento.

A cura di Beatrice Manca

Francesca Ferragni la scorsa settimana è diventata madre, dando alla luce Edoardo. Il bambino, nato dalla relazione con Riccardo Nicoletti, cresce ed è in perfetta salute: ha già "incontrato" la nonna Marina Di Guardo e anche il cuginetto Leone, il più grande della nidiata di casa Ferragnez. Anche la neomamma sta bene e si sta abituando alla nuova normalità in tre. Esattamente come aveva fatto durante la gravidanza, Francesca Ferragni sta documentando ogni istante con il piccolo Edoardo e su Instagram ha "festeggiato" la prima settimana da mamma.

La prima settimana di vita di Edoardo

Quando nasce un bambino la vita di una famiglia intera cambia: bisogna adattarsi a nuovi orari, nuove abitudini, piccoli imprevisti. Francesca Ferragni ha voluto documentare tutto questo, condividendo su Instagram alcuni scorci di vita familiare: le notti in ospedale con il bimbo ancora in culla, l'arrivo a casa, la gioia del neopapà Riccardo e le prime adorabili tutine del bebé, da quella candida a pois fino a quella celeste con il colletto. In tutto ciò, la neomamma è apparsa raggiante di felicità al naturale, con look casual e comodi, mentre l'intera famiglia è al settimo cielo.

Francesca Ferragni a una settimana dal parto

Francesca Ferragni mostra la pancia con gli shorts rossi

Tra le foto pubblicate dalla neomamma ce n'è una che ha sollevato una marea di commenti: Francesca Ferragni in piedi davanti allo specchio in reggiseno e pantaloncini rossi, che mostra come sia cambiato il suo corpo dopo il parto e l'allattamento. Alcuni utenti hanno fatto i complimenti alla sorella di Chiara Ferragni per essere tornata in forma ma molti altri l'hanno criticata. Il motivo? La foto al fisico tonico avrebbe involontariamente scatenato la competizione post partum, alimentando l'ossessione della pancia piatta a tutti i costi. Lo scatto, semplice e spontaneo, probabilmente era stato scelto tra gli altri solo per mostrare la quotidianità della sua nuova vita con Edoardo. Ogni donna è diversa e ogni corpo ha i suoi tempi: la maternità è un momento complicato e speciale per ognuna, non una gara. Perché allora ostinarsi a criticare le scelte delle altre neomamme?