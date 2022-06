Marina Di Guardo conosce Edoardo: è una nonna trendy con abito smanicato e maxi cerchi Marina Di Guardo, la mamma delle sorelle Ferragni, ha incontrato il piccolo Edoardo, il figlio della sua secondogenita Francesca. In abito smanicato e maxi cerchi ha dimostrato di essere una nonna trendy.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sono tra le famiglie social più seguite degli ultimi anni e non sorprende che sui loro profili documentino ogni dettaglio della quotidianità, dai traguardi professionali agli impegni familiari. Di recente Francesca, la seconda delle sorelle Ferragni, ha partorito il suo primo figlio: si chiama Edoardo, è nato dall'unione con il fidanzato storico Riccardo Nicoletti ed è assolutamente adorabile. Dopo la prima foto in tutina a pois scattata in clinica, il piccolo è tornato a casa e ha cominciato a incontrare parenti e amici. Il primo a conoscerlo è stato Leone, il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez, mentre subito dopo è toccato alla nonna Marina Di Guardo.

Marina Di Guardo è nonna per la terza volta

Lo scorso weekend per i Ferragnez è stato davvero speciale: Chiara, Fedez e mamma Marina hanno fatto visita a Francesca Ferragni per incontrare il piccolo Edoardo. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stato soprattutto la nonna, che sui social non ha esitato a documentare il dolcissimo momento con un album ad hoc. Si è lasciata immortalare nella cameretta del neonato mentre gli accarezzava teneramente il viso, scrivendo nella didascalia: "Edoardo, amore mio". Lo ha preso tra le braccia, lo ha ammirato mentre dormiva nella sua culletta, dando prova di essere felicissima di essere diventata ancora una volta nonna.

Il primo look da "nonna tris" della mamma di Chiara Ferragni

Per un evento speciale come il primo incontro con Edo Marina Di Guardo ha curato il suo look nei minimi dettagli. Ha puntato sulla comodità con un abito smanicato, un modello a girocollo decorato all-over con dei ricami all'uncinetto in marrone e nero. Per completare il tutto ha scelto una serie di gioielli preziosi, dalla collana al bracciale coordinati con i diamanti ai maxi orecchini a cerchio in total gold. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ondulati, a prova del fatto che neppure le temperature bollenti le fanno rinunciare alla piega impeccabile. Chi è che non vorrebbe al suo fianco una nonna tanto trendy?