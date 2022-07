Francesca Ferragni in palestra dopo il parto: allenamento in top e shorts per la neo mamma Francesca Ferragni è tornata in palestra a un mese dal parto, per concedersi un momento tutto per sé con un allenamento leggero.

A cura di Giusy Dente

Questa è un'estate diversa per Francesca Ferragni, certamente molto impegnativa! La sorella minore di Chiara Ferragni un mese fa è diventata mamma: è nato Edoardo, il suo primogenito. Per lei e per il compagno Riccardo Nicoletti queste prime settimane sono state interamente dedicate a costruire una nuova quotidianità in 3, tutta basata sui ritmi del piccolo, che ovviamente adesso è la priorità: tutto ruota attorno a lui e alle sue esigenze. Ma la 33enne è riuscita a ritagliarsi un po' di tempo per sé, da dedicare alla sua forma fisica e alla salute.

Francesca Ferragni, un nuovo corpo da mamma

I corpi delle neo mamme godono sempre di una certa attenzione, non sempre gradita e non sempre sana. Si parla di mum shaming: è quell'ossessione che si riversa sui corpi che hanno dato la vita, che vengono giudicati, criticati, analizzati, che diventano oggetto di un vero e proprio accanimento per ogni loro cambiamento. Non va bene se si prendono troppi chili né se se ne prendono pochi, non va bene se si ammette di non stare bene con se stesse, non va bene esprimere il desiderio di voler tornare come prima, non va bene essere felici quando si torna in forma né mostrare le proprie "imperfezioni" post partum: lo hanno sperimentato e denunciato in tante. Da Emily Ratajkowski ad Ashley Graham fino a Chiara Ferragni, sono tanti e diversi i casi di mum shaming.

Francesca Ferragni, per esempio, è stata accusata di voler mettere in mostra la sua forma fisica già snella a distanza di pochi giorni dal parto: una foto con la pancia "piatta" ha scatenato le ire degli haters, che l'hanno giudicata un cattivo esempio, indelicata soprattutto verso quelle donne che invece hanno difficoltà a guardarsi e ad accettare il loro nuovo corpo. È la dimostrazione di quanto i social siano tossici, sotto questo aspetto. Generano un'inevitabile spirale di confronto: ci si mette costantemente a paragone con ciò che si vede online. Le vite degli altri, i corpi degli altri, le storie degli altri: ma ognuno è diverso, ha esigenze e stili di vita diversi.

Francesca Ferragni torna in palestra

A distanza di un mese dal parto, Francesca Ferragni ha sentito il bisogno di ritagliarsi un momento tutto per sé, per prendersi cura del proprio corpo. È tornata in palestra, concedendosi un allenamento sicuramente soft, visto il delicato momento in cui si trova. In questi casi il ritorno all'attività fisica è sempre graduale, senza sforzi eccessivi e senza strafare. Vale anche per le persone più allenate e abituate al fitness. Anche Belén Rodriguez ha ripreso dopo appena due settimane dal parto, ma solo con un po' di esercizi leggeri. In top e pantaloncini neri, la sorella di Chiara Ferragni ha scattato un selfie allo specchio assieme al suo personal trainer. Sta lentamente tornando alla routine che le appartiene, agli svaghi che ama e che vuole continuare a praticare nella sua vita: perché appunto, della sua vita si tratta. Non ha imposto uno stile di vita né si è eletta a modello per tutte le donne: non c'è nessuna gara a chi torna prima in forma, non si vince un premio se si va in palestra. Ogni donna dovrebbe fare ciò che è meglio per sé, giudicando di meno e amandosi di più.