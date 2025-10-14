Chiara Ferragni con le “pantere” al polso: orologio e bracciale valgono quasi 50mila euro

Chiara Ferragni ha dato il via all’autunno “col botto”. Nel primo album di recap di stagione ha infatti sfoggiato dei nuovi gioielli, tutti preziosi e a tema “pantera”: ecco chi li ha firmati e quanto costano.

Chiara Ferragni ha ripreso in mano la sua vita dopo gli anni difficili vissuti a causa del divorzio da Fedez e dello scandalo dei pandori Balocco. Ora che ha ritrovato la serenità non può fare a meno di godersi la "normale" quotidianità fatta di impegni lavorativi, dolce serate con i figli e cene casalinghe (con tanto di angolo bar "nascosto" in salotto). Il dettaglio che più allieta i followers? Nonostante le sue abitudini professionali siano cambiate, continua a postare regolarmente alcuni dettagli della sua quotidianità. Di recente, ad esempio, ha condiviso il primo recap autunnale, facendo un primo piano sui nuovi gioielli preziosi entrati a far parte della sua collezione.

Il nuovo orologio di Chiara Ferragni

Non è una novità che Chiara Ferragni abbia la passione per gli orologi di lusso ma l'ultimo arrivato nella sua collezione è letteralmente iconico. Sui social ha infatti sfoggiato il "leggendario" Panthère de Cartier, il modello ideato negli anni '80 e ancora oggi iper moderno.

Sfoggiato da Lady Diana ed ereditato da Meghan Markle, è diventato uno dei simboli della nota gioielleria. Interamente in oro giallo 750/1000, è contraddistinto da un cinturino flessibile evoca le movenze sinuose del felino, mentre la cassa è ornata con diamanti taglio brillante, dimensioni 27 x 36 mm, spessore 6 mm. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale di Cartier il prezioso viene venduto a 36.500 euro.

Orologio Cartier

Il bracciale vintage di Chiara Ferragni

Per completare la parure di gioielli a tema pantera Chiara Ferragni ha scelto un bracciale vintage, sempre in oro giallo di Cartier. Fa parte della collezione Panthère, è rigido e ad "anello", ovvero aperto su uno dei lati, entrambi decorati col viso della pantera.

Bracciale vintage Cartier

Essendo un modello di qualche anno fa, non è in vendita sul sito ufficiale della Maison ma è possibile trovarlo sugli e-commerce di moda di lusso a prezzi che si aggirano tra i 10.000 e i 12.000 euro (la cifra varia a seconda delle condizioni). Insomma, l'imprenditrice potrà pure aver stravolto la sua vita ma non ha perso la passione per gli accessori di lusso.