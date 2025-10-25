Ilary Blasi ha un nuovo anello: è a forma di pantera e costa oltre 8mila euro

Ilary Blasi è andata dall’estetista di fiducia e, oltre a rinnovare la manicure, ha anche sfoggiato un nuovo anello prezioso: ecco quanto vale il gioiello con la pantera.

Ilary Blasi non ha mai nascosto la sua passione per la moda e per il lusso, anzi, ogni volta che appare in pubblico o sui social indossa almeno un accessorio personalizzato o un capo griffato. Non ci ha rinunciato neppure per fare visita all'estetista di fiducia: nelle ultime ore è andata a rinnovare la manicure e, nel momento in cui ha rivelato il risultato finale, ha messo in mostra il nuovo anello che è entrato a far parte della sua collezione di preziosi. Chi ha firmato e quanto costa il gioiello a forma di pantera?

Chi ha firmato il nuovo anello di Ilary Blasi

Dopo aver fatto visita a Roberta Sgarroni, la sua estetista di fiducia, Ilary Blasi ha fatto un primo piano sul nuovo smalto bordeaux scuro, colore must dell'autunno 2025 sia nel mondo della moda che della nail-art, ma ad attirare le attenzioni dei fan non sono state le unghie "inedite". La conduttrice ha rivelato un anello nuovo di zecca indossato all'indice destro: un Panthère de Cartier, modello medio, in oro giallo con dettagli maculati su uno dei lati e gli occhi in smeraldo. Si tratta di un gioiello iconico della Maison (di recente sfoggiato anche in versione bracciale e orologio da Chiara Ferragni), che sul sito ufficiale viene venduto a 8.200 euro (anche se il prezzo potrebbe cambiare a seconda del peso e della grandezza delle pietre preziose).

L’anello Panthère di Cartier

La storia della pantera di Cartier

La pantera è da sempre l'animale simbolo della Maison Cartier, per la precisione dal 1914 quando Louis Cartier chiese all'artista George Barbier di realizzare un dipinto ad acquerello da usare come invito a una mostra di gioielli. È stato proprio in quel momento che il fondatore del brand capì che la pantera rappresentava alla perfezione il carattere femminile, libero ed esotico dei preziosi del marchio. Il resto è storia e ad oggi esiste un'intera collezione dedicata alle pantere. Decise ma allo stesso tempo giocose, tenere ma aggressive: sono il simbolo della personalità libera dei preziosi Cartier.