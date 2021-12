“Ma quale sexy, Cristina D’Avena è un cesso” e la cantante replica all’insulto con eleganza Cristina D’Avena è stata insultata da una donna su Twitter. La cantante non ha perso il suo garbo e ha replicato con ironia ed eleganza.

A cura di Daniela Seclì

Anche Cristina D'Avena ha dovuto fare i conti con la cattiveria gratuita degli hater. La cantante, che con la sua voce melodiosa ha scandito l'infanzia degli italiani, ha notato il post di una donna che insultava il suo aspetto fisico. Senza scomporsi più di tanto e con il consueto garbo che da sempre la contraddistingue, ha replicato. Ma andiamo con ordine.

Cristina D'Avena insultata da una hater

Negli ultimi tempi, non di rado, è stato rimarcato spesso dai media il fascino di Cristina D'Avena. Le foto in bikini che pubblica durante l'estate, fanno il pieno di like e commenti che rimarcano come a 57 anni, conservi ancora l'avvenenza di un tempo. C'è, tuttavia, chi non è d'accordo. Una donna su Twitter ha scritto di reputare eccessivi i complimenti rivolti alla cantante: "Ma chi è che disse che Cristina D’Avena aveva subito una metamorfosi ed era diventata sexy? Io ‘a vèc sempre ‘o cèss!". La parte in dialetto napoletano è abbastanza chiara e non necessita di traduzione. Cristina D'Avena ha pensato di replicare.

La replica di Cristina D'Avena all'insulto sui social

Cristina D'Avena non ha voluto abbassarsi al livello di chi ha pensato di insultarla pubblicamente. La cantante ha replicato all'offesa, con tranquillità ed eleganza. La sua risposta, affidata a un cinguettio su Twitter è stata: "De gustibus, io invece mi complimento per la tua classe ed eleganza". Una replica ironica e pacata che non è sfuggita agli utenti. In poco tempo, infatti, il nome "Cristina D'Avena" è finito tra le tendenze di Twitter. Tra i commenti, si legge: "Questa stoccata di fioretto degna di Lady Oscar", "Occhi di gatto un altro colpo è stato fatto" (a proposito, Occhi di gatto è stata appena certificata oro) e ancora "92 minuti di applausi", "Che donna, classe ed eleganza da vendere", "Possiamo dare a Cristina D'Avena il disco d'oro anche per come blasta gli hater?".