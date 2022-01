L’Italia del tweet vuole Cristina D’Avena super ospite al Festival di Sanremo 2022 È il nazional-popolare che chiama. Al Festival di Sanremo 2022 manca un nome secondo l’esercito dei tweet: #CristinaSanremo40 è in trend da ieri.

Un tam tam impressionante arriva da Twitter e si impone all'attenzione. È il nazional-popolare che chiama. E allora, al Festival di Sanremo 2022 manca un nome secondo l'esercito dei tweet: Cristina D'Avena. L'hashtag continua a essere rilanciato ed è #CristinaSanremo40. Per festeggiare i quarant'anni di carriera dell'artista delle sigle dei cartoni animati della nostra infanzia, i fan stanno lanciando questa campagna per cercare di attirare l'attenzione e convincere il direttore artistico e conduttore Amadeus a portare come super ospite – tra Laura Pausini e i Måneskin, tra Checco Zalone e Cesare Cremonini – anche lei. Manca uno slot, in effetti, visto che dovrebbe esserci un super ospite per serata e su Cristina D'Avena ci si può ancora sperare.

Cristina D'Avena è simbolo del nazionalpopolare

Cristina D'Avena non è assolutamente aliena al contesto del Festival, anzi. Già nel 2016, precisamente il 13 febbraio, durante la serata finale di Sanremo 66 (il secondo consecutivo di Carlo Conti), Cristina D'Avena è salita sul palco del Teatro Ariston proprio in qualità di super ospite, esibendosi in un medley dei suoi successi: "Il valzer del moscerino", "Kiss Me Licia", "Occhi di gatto" e "I Puffi" dal suo repertorio; "La pioggia" di Gigliola Cinquetti dallo sterminato repertorio della canzone italiana. Anche in quel caso, l'invito arrivò a gran voce ‘dal basso' del web. Per questo motivo, i fan ci stanno riprovando.

Cristina D'Avena a Sanremo ci è anche tornata dopo quella mitica esibizione. Era il 2019, l'ultima edizione condotta da Claudio Baglioni, e ha presenziato nella quarta serata di Sanremo 69, duettando accanto a Shade e Federica Carta in "Senza farlo apposta". I precedenti, quindi, ci sono tutti. Cristina D'Avena è la voce dell'infanzia degli italiani e quest'anno, forse, meriterebbe anche lei un posto tra i grandi della canzone italiana che sono stati già ufficializzati.