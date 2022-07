Valentina Ferragni, la sua estate italiana è retrò: lancia il bikini a quadretti con le spalline Valentina Ferragni ha dato ufficialmente il via alla sua “estate italiana” e per l’occasione ha puntato tutto su un bikini retrò. La sorella di Chiara con un nuovo costume a quadretti e con le spalline non potrebbe essere più trendy.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni è tra le star più "scatenate" dell'estate e sui social non perde occasione per documentare tutti i suoi impegni quotidiani, dai nuovi ed eccitanti progetti lavorativi alle giornate passate alle prese con la tintarella, fino ad arrivare ai concerti con gli amici. Il dettaglio che caratterizza tutte le sue apparizioni su Instagram? Trova sempre il modo per essere fashion e per lanciare nuove tendenze, dal costume sgambatissimo al body con gli oblò. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora ma la cosa particolare è che si è ispirata alla moda retrò: ecco tutti i dettagli del nuovo costume a quadretti e con le spalline della sorella minore di Chiara Ferragni.

Il nuovo stile vintage di Valentina Ferragni

L'estate 2022 è entrata nel vivo e le star sui social fanno a gara pur di aggiudicarsi il titolo di regine trendy della bella stagione. Valentina Ferragni è tra loro e, tra gite fuori porta e impegni professionali, sfoggia sempre dei look super trendy. Di recente è diventata protagonista di uno shooting realizzato al Lago di Como e ne ha approfittato per sfoggiare uno dei bikini must del momento, quelli con l'iconica stampa Vichy, ovvero con i quadretti "a contrasto" che ricordano i capi da pic-nic. Sarà perché ha sempre sognato di vivere negli anni '60 o perché voleva aggiungere un tocco vintage alla sua immagine, ma ha cambiato stile puntando tutto su un mood retrò: così facendo la sorella di Chiara ha dato il via alla sua estate italiana.

Valentina Ferragni in Tommy Hilfiger

Chi ha firmato il bikini a quadretti di Valentina Ferragni

Il bikini a quadretti di Valentina Ferragni? È firmato Tommy Hilfiger ed è destinato a diventare uno dei must-have dell'estate, così come tutti i capi a stampa Vichy.

Il bikini Tommy Hilfiger

Si tratta di un costume bianco e rosso, ha gli slip col taglio a V a vita alta e il reggiseno-top strapless ma con le spalline coordinate applicate. Sul sito ufficiale del marchio i due pezzi vengono venduti separatamente a 44,90 euro e 49, 90 euro. Per completare l'outfit da spiaggia Valentina ha tenuto i capelli sciolti e ondulati, optando per un make-up dai toni naturali come impone la moda mare. In quante si ispireranno al suo nuovo stile retrò durante le prossime vacanze?