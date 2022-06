Valentina Ferragni, body con gli oblò e shorts a farfalla: il look da concerto è perfetto per l’estate Dopo il Love Mi in piazza Duomo, Valentina Ferragni è stata a un altro concerto, quello di Maluma. Cosa ha indossato per l’occasione? Ha puntato su qualcosa di comodo e trendy ma senza rinunciare alla sensualità: shorts a farfalla e body con gli oblò sul seno.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate di Valentina Ferragni si sta rivelando ricchissima di eventi e di impegni lavorativi e sui social non esita a documentare tutto con foto e Stories. Lunedì sera ha partecipato con la sorella Chiara al Love Mi organizzato da Fedez ed è addirittura diventata virale con un meme in cui chiacchierava con l'amica Chiara Biasi. Ieri è stato il turno del concerto di Maluma, al quale ha preso parte con un gruppo di cari amici, lasciandosi immortalare mentre ballava a ritmo di salsa e raggaetton tra gli spalti del Forum di Assago. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? La piccola di casa Ferragni ha mixato comodità, sensualità e glamour, dando vita a un look che si rivelerà perfetto per l'estate.

Valentina Ferragni rilancia i pantaloncini a farfalla

Dopo 2 anni di pandemia si sta lentamente tornando alla normalità e sono moltissimi i cantanti che hanno approfittato dell'addio alle restrizioni per organizzare tour e concerti che si stavano rimandando dal 2020. È il caso di Maluma, che ieri ha infiammato il Forum di Assago a Milano. Tra il pubblico c'era anche Valentina Ferragni, che sui social si è immortalata poco prima di uscire, così da mostrare ai fan il suo look da concerto. La sorella di Chiara ha rilanciato uno dei capi che nelle scorse estate aveva spopolato proprio grazie a lei: il classico pantaloncino di jeans ma modello a farfalla, ovvero a vita alta, sgambatissimo e dalla silhouette "a trapezio".

Valentina Ferragni col body con gli oblò

I capi cut-out sono il must dell'estate

La vera chicca del suo outfit, però, è il body. Valentina ha infatti indossato un modello seconda pelle in tinta con degli audaci oblò sul davanti. I cut-out partono dal seno e finiscono sull'ombelico, lasciando intravedere l'assenza di reggiseno. Per completare il tutto la Ferragni ha puntato sui gioielli della sua collezione, dagli orecchini agli anelli, e ha messo in risalto i lineamenti del viso e il make-up con una coda di cavallo alta portata con dei ciuffi che cadono sulle guance in pieno stile anni '90. Insomma, l'estate di Valentina sembra essere all'insegna della sensualità: dopo il trikini bianco con i fianchi nudi e il body traforato, quale sarà il prossimo capo iper femminile che indosserà?