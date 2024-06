Chi è Camilla Bresciani, moglie di Alessandro Bastoni e madre di sua figlia Azzurra

video suggerito

Camilla Bresciani è la moglie di Alessandro Bastoni. Stando alle informazioni che si hanno sul suo conto, ha 24 anni, vive a Milano e avrebbe un brand di moda. Nel 2022 sono diventati genitori per la prima volta di Azzurra Agnese. Un anno dopo sono convolati ufficialmente a nozze.

A cura di Elisabetta Murina

Camilla Bresciani è la moglie di Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della nazionale italiana. Stando alle informazioni che si hanno sul suo conto, ha 24 anni, vive a Milano e avrebbe un brand di moda. Nel 2022 sono diventati genitori per la prima volta, con l'arrivo della piccola Azzurra Agnese. Un anno dopo sono convolati ufficialmente a nozze con una romantica cerimonia in Puglia, durata diversi giorni.

Chi è Camilla Bresciani, il lavoro nel mondo della moda e della fotografia

Camilla Bresciani ha 24 anni e vive a Milano con il marito Alessandro Bastoni. Non si hanno molte altre informazioni sul suo conto e, stando a quanto condivide sul suo profilo Instagram e racconta Il Corriere dello Sport, avrebbe un brand di moda e lavorerebbe anche nel mondo della fotografia. Sui suoi social condivide al momento diversi scatti di se stessa e della famiglia che ha costruito con il calciatore dell'Inter, in particolare della figlia Azzurra, che lo scorso gennaio ha compiuto 2 anni.

La storia d’amore tra Camilla Bresciani e Alessandro Bastoni

Camilla Bresciani e Alessandro Bastoni sono una coppia da diversi anni, anche se non si conosce con certezza l'anno o la circostanza del loro primo incontro. Nel 2022, con l'arrivo della prima figlia Azzurra, hanno costruito la loro famiglia e si mostrano più innamorati che mai. La 24enne supporta da sempre il marito durante i suoi successi sportivi, accompagnandolo e facendo il tifo per lui. Su Instagram, l'ultima foto insieme risale a maggio, quando l'Inter allo Stadio San Siro ha vinto lo scudetto.

La nascita della figlia Azzurra Agnese

Nel gennaio 2022, il difensore della nazionale italiana è diventato papà per la prima volta. La moglie Camilla Bresciani ha partorito la loro figlia, Azzurra. L'annuncio con un post pubblicato sui rispettivi profili Instagram, accompagnato da una foto della piccola. "Qualunque frase, qualunque parola sarebbe banale. Grazie per averci scelta, benvenuta al mondo amore mio", aveva scritto la neo mamma sui social. Una grande festa per il paese di Piadena Drizzona, città natale del calciatore, dove il neo nonno aveva offerto il caffè a tutti gli abitanti proprio per festeggiare la bella notizia.

Il matrimonio celebrato in Puglia

Nel giugno 2023 Camilla Bresciani e Alessandro Bastoni si sono sposati. Una romantica cerimonia che si è tenuta a Borgo Egnazia, i provincia di Brindisi, alla presenza di amici e parenti. I festeggiamenti sono durati diversi giorni e, come ha fatto di recente anche Diletta Leotta, il momento del ‘sì' è stato preceduto da un white party con tutti gli invitati. Qualche settimana prima della grande festa, i due hanno organizzato una piccola festa vicino a Bergamo scambiandosi le promesse d'amore. "Mia moglie per sempre", ha scritto lui.