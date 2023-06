Alessandro Bastoni sposa Camilla Bresciani: “Mia moglie per sempre” Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha sposato ieri, 31 maggio, la compagna Camilla Bresciani. Le foto e i video della festa di nozze e il coro durante il taglio della torta.

A cura di Gaia Martino

Altre nozze in casa Inter. Dopo il matrimonio di Lautaro Martinez, anche Alessandro Bastoni ha sposato la sua compagna Camilla Bresciani. Le nozze sono avvenute ieri ma la coppia ha annunciato l'evento solo oggi: "Mia moglie per sempre" ha scritto il calciatore, difensore nerazzurro, su Instagram a corredo delle immagini scattate durante la festa.

Le foto di Alessandro Bastoni e Camilla Bresciani sposi

Solo nelle ultime ore sono state rese pubbliche le prime foto della festa di nozze di Alessandro Bastoni e Camilla Bresciani su Instagram. La cerimonia è avvenuta ieri a Cascina dei Filagni, una location da sogno a Bergamo.

Tra i baci e i sorrisi davanti alla torta con la piccola Azzura, la loro figlia, in braccio, è partito anche il coro "Internazionale devi vincere" della Curva dell'Inter intonato anche dal calciatore. Il 10 giugno Bastoni insieme alla sua squadra scenderà in campo allo stadio Ataturk Olympic di Istanbul per disputare la finale di Champions League.

Chi è Camilla Bresciani, la neo moglie di Alessandro Bastoni

Su Camilla Bresciani non si hanno molte informazioni. Fidanzata storica di Alessandro Bastoni, sarebbe appassionata di moda ed avrebbe fondato un marchio di abbigliamento insieme al marito, si legge sul Corriere dello Sport. Lo scorso 21 gennaio ha dato alla luce la loro prima figlia, Azzurra Agnese. Non è specificata la sua età sui social, ma a marzo ha condiviso una foto di una torta con scritto "23 anni heets e gastrite" con la didascalia: "100 % me".

Su Instagram è seguita da oltre 50 mila followers: nel maggio 2021 con un reel ha espresso parole d'amore per il compagno sposato ieri. "Ti ho visto diventare ciò che non avrei mai creduto possibile. Ti ho visto maturare e trasformarsi in qualcosa di diverso e migliore. Ti ho visto diventare un uomo. E quando mi guardo indietro l’unica cosa che vedo è la mia vittoria nell’averti scelto. Sei l’amore più vero e sincero che io abbia mai provato".