Carolina Stramare conferma la gravidanza, le prime foto con il pancione: “La più grande benedizione”

A cura di Elisabetta Murina

Carolina Stramare è incinta. Dopo alcune foto diffuse dal settimanale Nuovo, che la mostravano con un pancia sospetta in vacanza a Mykonos, l'ex Miss Italia ha confermato di essere in dolce attesa. Presto diventerà mamma per la prima volta con il compagno Pietro Pellegri, calciatore ed ex di Virginia Mihajlovic. L'annuncio con alcuni scatti su Instagram.

La conferma della gravidanza, le prime foto con il pancione

Con alcune foto pubblicate su Instagram, dove si mostra in riva al mare con il pancione in vista, Carolina Stramare ha confermato le voci sulla gravidanza. Al suo fianco il fidanzato Pietro Pellegri, che la bacia e accarezza la pancia. "La vita ci ha regalato la più grande delle benedizioni, saremo presto Mamma e Papà", hanno scritto i futuri genitori ad accompagnare i teneri scatti. Di recente, era stato il settimanale Nuovo a lanciare per primo l'indiscrezione sulla gravidanza, mostrando alcune immagini della coppia durante una vacanza a Mykonos e ponendo l'attenzione su una ‘pancia sospetta' dell'ex Miss Italia.

L'amore tra Carolina Stramare e Pietro Pellegri

Carolina Stramare e Pietro Pellegri, calciatore del Torino ed ex di Arianna Mihajlovic, sono usciti allo scoperto lo scorso agosto, pubblicando sui social la prima foto insieme. L'ex Miss Italia aveva così messo a tacere i gossip sulla sua possibile frequentazione con Antonino Spinalbese. Il loro amore non sarebbe sbocciato subito, come aveva raccontato lei in una recente intervista: "Ha cominciato a scrivermi messaggi, ma io non gli rispondevo mai e lui s’imbestialiva. In seguito, con la scusa della cena di squadra, ci siamo rivisti a Milano e alla fine io mi sono dovuta ricredere". Il primo incontro proprio grazie al calcio: lui attualmente gioca nel Torino, mentre lei lavora per Helbiz, la piattaforma che si occupa di seguire le partite della serie B.