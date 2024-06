video suggerito

“Carolina Stramare incinta”: le foto a Mykonos che fanno pensare ad una gravidanza Carolina Stramare aspetterebbe un figlio dal compagno, il calciatore Pietro Pellegri. I due sono stati avvistati a Mykonos dal settimanale Nuovo e negli scatti pubblicati, si vedrebbe l’accenno di un pancino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ex Miss Italia, Carolina Stramare, sarebbe in dolce attesa, stando a quanto riportato sul settimanale Nuovo, che ha pubblicato delle foto in cui in vacanza a Mykonos si mostra in costume, dal quale si vedrebbe un accenno di pancia. Con lei, il suo fidanzato, il calciatore Pietro Pellegri.

Le foto sospetta della ex Miss Italia

Gli scatti pubblicati sul settimanale hanno come protagonista la coppia, durante una vacanza all'insegna del relax, intenta a godersi una giornata in spiaggia, ed è proprio in quelle dolci effusioni scambiate sotto il sole cocente della Grecia, che si sarebbe intravista una rotondità sospetta di Miss Italia 2019. Soprattutto in una, il preludio di un selfie, in cui c'è Pellegri che abbraccia la sua fidanzata, sembra proprio che le sue mani convergano verso la pancia, quasi a volerla proteggere. Al momento sarebbero solo indiscrezioni, non ci sono conferme, ma stando a quanto riporta il settimanale, sembrerebbe proprio che la coppia sia in dolce attesa.

L'amore tra Carolina Stramare e Pietro Pellegri

L'ex Miss e il calciatore del Torino, che prima figurava come giocatore del Genoa e poi del Monaco, stanno insieme da qualche tempo, ma sembrerebbe che il loro amore non sia sbocciato subito. Lei lavorava per Helbiz, la piattaforma che seguiva la serie B, trovandosi perfettamente a suo agio nel mondo del calcio e, stando ai racconti emersi durante una recente intervista, lui avrebbe iniziato a corteggiarla, ma senza successo. Stramare, infatti, ha rivelato: "Ha cominciato a scrivermi messaggi, ma io non gli rispondevo mai e lui s’imbestialiva. In seguito, con la scusa della cena di squadra, ci siamo rivisti a Milano e alla fne io mi sono dovuta ricredere". E, quindi, l'attesa ha dato i suoi frutti e i due possono dirsi felici e innamorati, non resta che aspettare la conferma, o la smentita, della possibile gravidanza.