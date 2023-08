Carolina Stramare esce allo scoperto con Pietro Pellegri, ex di Victorija Mihajlovic Archiviati i rumors a proposito della presunta relazione con Antonino Spinalbese, l’ex Miss Italia Carolina Stramare esce allo scoperto accanto al suo vero fidanzato. Si tratta di Pietro Pellegri, attaccante del Torino ed ex di Victorija Mihajlovic.

A cura di Stefania Rocco

Carolina Stramare, ex Miss Italia per mesi accostata ad Antonino Spinalbese, esce allo scoperto accanto al suo vero fidanzato. Non si tratta dell’ex compagno di Belén Rodriguez e padre della piccola Luna Marì, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Come la reginetta di bellezza aveva precisato, tra i due ci sarebbe stata solo una bella amicizia. Il cuore di Carolina batte invece per Pietro Pellegri, calciatore del Torino nel ruolo di attaccante.

La foto che conferma l’amore tra Carolina Stramare e Pietro Pellegri

È stata proprio la ex Miss Italia a ufficializzare la relazione con Pellegri con una Instagram story. Carolina, tradizionalmente molto riservata a proposito di tutto quello che fa parte del suo privato, ha pubblicato una Instagram story in cui posa accanto a Pietro in una foto di coppia. Lo stesso scatto è apparso tra le Instagram stories del calciatore.

Chi è Pietro Pellegri

Pellegri non è nuovo al mondo della cronaca rosa. Prima di innamorarsi della bellissima Carolina, è stato legato a un’altra splendida donna nota. Si tratta di Victorija Mihajlovic, figlia dell’indimenticato Sinisa. Classe 2001, ha 21 anni (3 meno di Carolina) e ha detenuto, insieme ad Amedeo Amadei, il record di esordiente più giovane della storia della Serie A. Già da settimane si rincorrevano i rumors a proposito di una simpatia tra i due, voci che avevano trovato conferma nello scambio sempre più consistente di like sui social tra i due. Adesso, sempre a mezzo Instagram, è arrivata la conferma ufficiale. Victorija è l’unica ex fidanzata nota di Pellegri. La loro relazione è durata 2 anni prima di interrompersi. Tra i presunti ex compagni di Carolina figurano invece Dusan Vlahovic e Alessio Falsone. Con Antonino, invece, non ci sarebbe mai stata alcuna storia d’amore.