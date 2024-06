Chi è Veronica Martinelli, moglie di Lorenzo Pellegrini e madre dei suoi tre figli

video suggerito

Veronica Martinelli ha 28 anni e abita a Roma insieme al marito Lorenzo Pellegrini e i tre figli Camilla, Thomas e Nicolò. I due, insieme fin da ragazzini, si sono sposati nel 2018.

Veronica Martinelli è sposata con il calciatore Lorenzo Pellegrini dal 2028, i due si sono conosciuti e fidanzati quando erano adolescenti. La coppia ha tre figli, Thomas, Camilla e Nicolò e sui profili social entrambi condividono foto della famiglia riunita. Lorenzo Pellegrini è uno dei calciatori impegnati agli Europei dopo aver saltato l'edizione vittoriosa per gli azzurri a causa di un infortunio prima della partita d’esordio.

Chi è Veronica Martinelli, la moglie di Lorenzo Pellegrini

Veronica Martinelli ha 28 anni e abita a Roma. La sua storia d'amore con Lorenzo Pellegrini è iniziata quando erano adolescenti. Sul suo profilo Instagarm condivide spesso foto della sua famiglia, composta dal marito e dai tre figli. Molti dei suoi post sono dedicati a Lorenzo Pellegrini, tra questi uno condiviso in occasione dei sei anni di matrimonio. Nella didascalia alla foto si legge: "Non smetterò mai di guardarti così, oggi dopo quasi 12 anni di fidanzamento, di cui 6 di matrimonio , i miei occhi e il mio cuore sono sempre più innamorati dell’uomo che sei, il mio uomo ora e per sempre".

La storia d’amore tra Veronica Martinelli e Lorenzo Pellegrini: il matrimonio e i tre figli

La storia d'amore tra Lorenzo Pellegrini e Veronica Martinelli è iniziata quando erano adolescenti, i due si sono sposati nel maggio del 2018. A fare da sfondo alla proposta di matrimonio è stato il Colosseo e le nozze si sono tenute proprio a due passi dal monumento, celebrate nella chiesa di San Giovanni e Paolo. Tra gli invitati, circa duecento, i compagni della Roma e del Sassuolo e anche qualche volto noto dello spettacolo.

Dalla loro unione sono nati tre figli, Camilla, nel 2019, Thomas nel 2021, e Nicolò, nel 2023. Mentre Veronica Martinelli era in attesa del terzo figlio, sul sito di Fabrizio Corona era stata pubblicata la notizia dell'accusa di stalking da parte di una donna nei confronti di Lorenzo Pellegrini. Le indagini avevano portato all'archiviazione del caso, i carabinieri avevano infatti accertato la "totale infondatezza della ricostruzione" della donna.