Escort accusa di stalking Lorenzo Pellegrini, ma è tutto falso: 24enne accusata di diffamazione

A cura di Enrico Tata

Ha accusato di stalking il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini. Ma era tutto falso e per questo una ragazza di 24 anni è stata accusata di calunnia e diffamazione nei confronti del centrocampista giallorosso. La giovane, una escort residente a Parma e di nazionalità romena, aveva raccontato la sua versione al sito dillingernews.it di Fabrizo Corona e aveva affermato che il comportamento di Pellegrini era diventato ossessivo nei suoi confronti. Per questo aveva presentato una querela contro il calciatore.

In seguito alle indagini svolte sulla vicenda, i carabinieri hanno accertato la "totale infondatezza della ricostruzione" della donna. Non solo non c'è stato alcun comportamento ossessivo messo in atto da Pellegrini, ma i due non si sarebbero neanche mai conosciuti. Con questa ragazza, sostengono i militari, il capitano romanista non ha mai avuto niente a che fare. E per questo i pm potrebbero presto chiedere al gip l'archiviazione del caso, visto l'esito delle indagini.

Sulla vicenda queste sono state le uniche parole di Pellegrini, che su Instagram aveva scritto:

"Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l'articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto".

E ancora:

"Non voglio invece sprecare più di 3 secondi per smentire delle ovvie sciocchezze. Ci penseranno i miei legali a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia. Ora ho cose più importanti a cui pensare, visto che a breve nascerà il mio terzo figlio. Mi auguro che le autorità competenti si attivino prontamente per tutelare persone per bene".

I profili social del calciatore, tra l'altro, sono stati invasi di messaggi offensivi, pubblicati da utenti non verificati e molto probabilmente falsi.