Barbara D'Urso fermata dai fan dopo l'intervista a Domenica In: "Torni in tv?", la sua risposta Uscita dagli studi di Domenica In dopo l'intervista con Mara Venier, Barbara D'Urso è stata travolta dall'affetto dei fan. "Ci prometti che torni in tv?", ha chiesto uno di loro alla conduttrice. Ecco cosa ha risposto affacciandosi dal finestrino della sua auto.

A cura di Elisabetta Murina

Domenica 3 marzo Barbara D'Urso è tornata in tv dopo 9 mesi di lontananza. La conduttrice Mediaset ha scelto di raccontarsi a Mara Venier nel salotto di Domenica In, parlando per la prima volta della fine dei rapporti con l'azienda di Pier Silvio Berlusconi. Lasciando gli studi del noto programma Rai, l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 è stata travolta dall'affetto dei fan, che non hanno mai smesso di supportarla. "Barbara, ci prometti che torni in tv?", ha chiesto uno di loro vicino al finestrino della sua auto. "Torno, torno", ha rassicurato lei. Sarà davvero una promessa mantenuta?

Barbara D'Urso fermata dai fan fuori dagli studi, il video sui social

Come mostra il video pubblicato su TikTok dal portale LiveFromItalia, una volta finita l'intervista a Domenica In Barbara D'Urso è stata travolta dall'affetto dei fan. Un piccolo gruppo di persone, infatti, ha seguito la sua auto per donarle mazzi di fiori, farsi qualche selfie o semplicemente per congratularsi. Uno di loro, come si sente nel video, ha chiesto: "Barbara, ci prometti che torni in tv?". "Torno, torno", ha rassicurato lei, lasciando quindi una strada aperta. Di recente, si è vociferato di una sua possibile conduzione del programma Carramba che sorpresa, un prime time Rai del sabato sera. Al momento ancora nessuna conferma, anche se presto potrebbero esserci notizie più sicure.

L'intervista di Barbara D'Urso a Domenica In

Barbara D'Urso ha scelto domenica in, nella puntata del 3 marzo, per tornare in tv dopo un periodo di lontananza durato 9 mesi. "È stato un parto, non a caso ho scelto di essere qui dove ho iniziato", ha raccontato la conduttrice a Mara Venier all'inizio della sua lunga intervista. L'interruzione dei rapporti tra Mediaset e D'Urso è avvenuto in modo piuttosto brusco e doloroso, per lei come un vero e proprio ‘lutto':

Sto bene, ma non ho ancora elaborato il dolore di quello che mi è accaduto, della modalità con cui sono stata strappata dalla mia vita. Tenevo compagnia agli italiani, ho dato la vita e quindi il modo terribile in cui sono stata strappata senza che nessuno mi dicesse il perché o quando…Me l'hanno comunicato così, senza un motivo. Ma io non voglio fare guerra.