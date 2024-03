“Barbara D’Urso verso la conduzione di Carramba che sorpresa!” Secondo DavideMaggio, la conduttrice sarebbe pronta a tornare in Rai con un progetto che rispolverebbe il vecchio Carramba che Sorpresa per un prime time al sabato sera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Una notizia clamorosa che riguarda Barbara D'Urso, pronta a tornare in televisione domani ospite di Mara Venier a Domenica In. Secondo quanto riferisce DavideMaggio, l'amministratore delegato Roberto Sergio avrebbe chiuso le porte a un rientro in Rai per la conduttrice ma in realtà c'è un progetto clamoroso e segretissimo che si aggira ai piani alti di Viale Mazzini. Il progetto vedrebbe la ex conduttrice Mediaset al timone del nuovo sabato sera di Rai1 con un progetto incredibile: il ripristino di un programma come Carramba che sorpresa. Non dovrebbe essere lo stesso brand, ma comunque dovrebbe trattarsi di un people show proprio come "C'è posta per te". Barbara D'Urso si ritroverebbe quindi a sfidare Maria De Filippi sulla fascia più prestigiosa: il prime time del sabato sera.

Il ritorno in Rai di Barbara D'Urso

Nel frattempo, potremo scoprire di più sul presente e sul futuro di Barbara D'Urso proprio nel corso dell'intervista che ci sarà a Domenica In, ospite di Mara Venier, nella venticinquesima puntata del contenitore della domenica, il 3 marzo. Tra Barbara D'Urso e Mara Venier c'è un ottimo rapporto di amicizia e ci si aspetta un'intervista piena di notizie interessanti, soprattutto riguardo i motivi e i dettagli della separazione tra la storica conduttrice e il suo vecchio datore di lavoro, Mediaset.

I primi passi di Barbara D'Urso in Rai

Barbara D'Urso ha mosso i primi passi nel mondo della televisione proprio in Rai, alla fine degli Anni Settanta, quando aveva partecipato al programma Che Combinazione, per poi affiancare successivamente Pippo Baudo alla conduzione di Domenica In. Nel corso degli anni Ottanta, ha condotto decine di programmi per il servizio pubblico tra cui Forte Fortissimo TV Top, La lunga notte di Biancaneve, il Festival di Castrocaro, Mattina in Famiglia e Mezzogiorno in Famiglia. Nella sua carriera anche una miniserie Rai, Donne di Mafia, in onda su Rai2 nel 2003.