video suggerito

Terra Amara, anticipazioni prossima puntata del 31 maggio: Zuleyha in Siria per fermare i fuggitivi Le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara che andrà in onda venerdì 31 maggio 2024. Ecco la trama dei nuovi episodi che saranno trasmessi su Canale 5 in prima serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nuova puntata in prima serata su Canale5 di Terra Amara è in programma per venerdì 31 maggio 2024, dalle ore 21.40. La soap opera turca che per quasi due anni ha intrattenuto milioni di italiani si avvicina al gran finale in programma per sabato 8 giugno 2024. Non è prevista, al momento, la realizzazione di una quinta stagione, le storie di Terra Amara dovrebbero quindi terminare con gli ultimi episodi in programma. La serie racconta la storia di Zuleyha, interpretata da Hilal Altınbilek, che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. Nella nuova puntata arriverà in Siria per catturare i fuggitivi, Abdulkadir, Betul e Vahap.

Terra Amara, le anticipazioni della puntata di venerdì 31 maggio

Venerdì 31 maggio, in prima serata su Canale5, andranno in onda altri due episodi della quarta stagione. Nel primo, dalle 21.40, Fikret e Zeynep, dopo la proposta, annunceranno pubblicamente il loro matrimonio. Abdulkadir, Betul e Vahap giungeranno al confine con la Siria, ma Vahap sarà fermato alla frontiera poiché in possesso di un passaporto in cui è riportato il nome di un ricercato. Riuscirà a fuggire e tornare a Cukurova, ma sarà scoperto da Colak il quale minaccerà di consegnarlo ai gendarmi. Vahap anticiperà Colak e rivelerà al comandante dei gendarmi il luogo esatto dove è sepolto il corpo della vittima. Quando Betul giungerà ad Aleppo, chiamerà Fusun per fornire il numero di telefono di modo che Sermin possa contattarla, ma lei lo consegnerà a Zuleyha.

Fikret e Zuleyha alla ricerca dei fuggitivi: la trama della puntata di Terra Amara

Nel secondo episodio della serata, Fikret e Zuleyha saranno in Siria, decisi a trovare Betul e Abdulkadir per consegnarli alla giustizia. Troveranno la casa in cui abitano e riusciranno a riportare in Turchia gli assassini di Hakan e Alì Rahmet.