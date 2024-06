video suggerito

Dov'è stata girata "La rosa della vendetta": i luoghi in Turchia della serie di Canale 5 Venerdì 7 giugno va in onda su Canale 5 la prima puntata de "La rosa della vendetta": le location della tra Istanbul e Bursa.

A cura di Arianna Colzi

La rosa della vendetta

Questa sera, venerdì 7 giugno, andrà in onda su Canale 5 la prima delle 13 puntate de La rosa della vendetta, una nuova serie turca girata tra le città di Istanbul e Bursa e che vede protagonisti Murat Ünalmış e Melis Sezen. La trama di Gülcemal, questo il titolo originale, si svolge tutta a Bursa e ha come protagonista proprio Gülcemal, un ragazzo di circa trent'anni, che quando era soltanto un bambino è stato abbandonato dalla madre, evento che l'ha segnato trasformandolo in una persona schiva e introversa e in cerca di vendetta e riscatto. Tutto cambia quando incontra Deva: i due hanno caratteri opposti ma l'iniziale diffidenza farà nascere tra loro forti sentimenti.

Le location de La rosa della vendetta

Le 13 puntate de La rosa della vendetta andranno in onda ogni venerdì a partire da stasera, 7 giugno, fino al 30 agosto 2024. Le puntate sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. La serie turca è stata girata tra le città di Istanbul e di Bursa. Quest'ultima, nota anche come Brussa o Bursia, si trova a sud del mar di Marmara e conta poco più di 3 milioni di abitanti. La storia di questa soap opera si svolge tra quella che è stata la capitale dello Stato ottomano tra il 1326 e il 1365: si tratta di uno dei polmoni verdi della Turchia ed è chiamata anche Yesil Bursa, "verde Bursa", per via dei parchi, giardini e anche delle foreste che circondano la città.

Bursa

Le riprese della soap nella città di Bursa

La città è ricca di storia e cultura con i mausolei dei primi sultani Ottomani che ancora campeggiano nel centro storico della città. Oltre alle oasi verdi Bursa è famosa per le moschee e i mercati che popolano il centro e anche per il Bursa Kapali Çarsi, ossia il bazar coperto della città nonché il secondo più grande e rilevante del Paese. Le riprese della serie, iniziate a Bursa, si sono poi concluse nella capitale Istanbul, dove avviene l'incontro tra Gülcemal e Deva.

Istanbul