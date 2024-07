video suggerito

Teresa Langella festeggia l’addio al nubilato, il video del weekend con le amiche: “Non me lo aspettavo” Teresa Langella ha festeggiato l’addio al nubilato con alcune amiche, che le hanno organizzato un weekend a sorpresa al mare. Sui social il video che racconta il fine settimana appena trascorso. L’ex tronista di Uomini e Donne convolerà a nozze con Andrea Dal Corso il prossimo 14 settembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Teresa Langella presto sposa. In attesa delle nozze con Andrea Dal Corso, in programma per il prossimo 14 settembre, l'ex tronista di Uomini e Donne ha festeggiato l'addio al nubilato con la sorella e alcune delle amiche più care, che per l'occasione le hanno organizzato un weekend al mare. Sui social il racconto del fine settimane all'insegna del divertimento.

L'addio al nubilato di Teresa Langella

Per il suo addio al nubilato, Teresa Langella è stata "rapita" dalle amiche. Prima le hanno fatto trovare la cucina piena di palloncini e festoni con la scritta Bride to be, poi con una benda sugli occhi l'hanno fatta salire in macchina verso una località di mare di cui non era a conoscenza. Un weekend a sorpresa per l'ex tronista di Uomini e Donne, passato con le amiche più care tra giochi divertenti e tuffi al mare. Anche una cena in un ristorante, dove la futura sposa ha festeggiato tutta la notte. "L’addio al nubilato che non mi sarei mai aspettata! La felicità, sono i momenti condivisi con le persone che amo e a dirla tutta, non mi sarei mai aspettata un addio al nubilato così, le persone giuste, nel “momento giusto", ha scritto sui social condividendo il video e ringraziando le amiche.

Le nozze con Andrea Dal Corso

Teresa Langella e Andrea Dal Corso convoleranno a nozze il prossimo 14 settembre, dopo più di cinque anni d'amore, nato nello studio di Uomini e Donne. La romanica proposta di matrimonio durante un viaggio alle Maldive, mentre erano in volo su un elicottero. La coppia, come aveva raccontato a Verissimo qualche mese fa, è ora indaffarata nei preparativi. La futura sposa non si aspettava che la relazione arrivasse a questo passo così importante: "Vivo le emozioni a mille, che devo fare se sono così? Non avrei mai detto che saremmo arrivati a questo punto. Lui era meno pronto di me, mi sono chiesta se dovessi dargli una seconda possibilità".