Manila Nazzaro: “Voglio lottare per un figlio a 46 anni. Pronta ad affidarmi anche alla scienza”

Dopo le nozze con Stefano Oradei, Manila Nazzaro vorrebbe allargare la famiglia. L'ex Miss Italia, intervistata dal settimanale Di Più, ha raccontato di aver preso una decisione riguardo alla maternità ed è pronta a tutto pur di diventare mamma. I due sono convolati a nozze lo scorso 13 maggio e tra loro è stato un colpo di fulmine diventato una relazione forte e solida.

Manila Nazzaro sogna di diventare mamma

"Ho deciso di lottare per avere un figlio a 46 anni", ha raccontato Manila Nazzaro, che da circa due mesi è convolata a nozze con il ballerino Stefano Oradei. Consapevole che alla sua età non è facile rimanere incinta, l'ex Miss Italia si è detta pronta anche ad affidarsi a cure:

Non è semplice diventare mamma ma con il mio compagno stiamo facendo delle visite e non ci sono ostacoli. Siamo pronti ad affidarci anche alla scienza. Sto qui con la persona della mia vita, ho quello che cercavo da sempre e voglio ancora diventare madre. Sono fertile e ho una buona riserva ovarica.

L'amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei

"Stiamo vivendo una favola. Non credevo al colpo di fulmine, mi sembrava surreale provare emozioni così forti in così poco tempo. Ora ci credo, abbiamo realizzato la nostra favola", aveva raccontato Nazzaro a Verissimo dopo le nozze con Oradei. I due sono diventati marito e moglie lo scorso 13 maggio con una grande cerimonia alla presenza di parenti e amici, curata nei minimi dettagli. Un anno prima la proposta di matrimonio che, confessa il ballerino, avrebbe voluto fare fin da subito. "Dopo il matrimonio in Campidoglio, mi ha fatto trovare una lettera d'amore e un solitario. Lui è una sorpresa continua. Succede che le cose belle arrivano. A volte penso che me lo sono meritato questo ragazzo", ha spiegato Manila a proposito del marito, un amore che sognava da tempo.