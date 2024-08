video suggerito

Samanta Togni in crisi con il marito Mario Russo: "Momento difficile, fase complicata del mio matrimonio" Samanta Togni è tornata a vivere a Roma. Si era trasferita a Dubai per amore del marito Mario Russo. Un amore travolgente il loro, convolarono a nozze dopo soli sette mesi di fidanzamento.

A cura di Daniela Seclì

Il matrimonio tra Samanta Togni e Mario Russo è in crisi. A confermarlo è stata la coreografa ed ex ballerina di Ballando con le stelle. Le nozze con il chirurgo plastico erano state celebrato nel 2020. Un amore travolgente tra loro, tanto da diventare marito e moglie dopo soli sette mesi di fidanzamento. Togni, secondo quanto racconta, starebbe riorganizzando la sua vita a Roma, dopo avere vissuto a Dubai con il marito: "È un momento difficile per me, sto attraversando una fase complicata del mio matrimonio, sto affrontando un forte cambiamento".

Samanta Togni annuncia la crisi con il marito Mario Russo

Samanta Togni, nel corso di un'intervista rilasciata a DiPiù, ha confermato di stare attraversando un momento di crisi con il marito Mario Russo. Al momento, però, è ancora presto per mettere la parola fine: "Capita di dover mettere tutto in discussione, ma di solito, dopo queste fasi così negative, arriva anche un momento di rinascita: speriamo". Per amore del marito, Samanta Togni si era trasferita a Dubai, dove lui lavora. Di recente, tuttavia, è tornata a Roma:

Sto riorganizzando la mia vita in Italia, a Roma, perché ho voglia di riprendere il mio lavoro in TV e sto valutando varie proposte. Ogni scelta della mia vita è stata sempre fatta con amore e so bene che questa grande distanza non fa che aumentare il distacco da Mario, ma sentivo che era la cosa giusta da fare.

E ha continuato: "Non mi piacevo più, non mi sentivo più a mio agio lontano dall'Italia. […] Mario e io stiamo cercando di capire, di confrontarci".

La storia d'amore di Samanta Togni e Mario Russo

L'incontro tra Samanta Togni e Mario Russo è stato del tutto casuale. Si incrociarono mentre viaggiavano in treno e decisero di scambiarsi i numeri di telefono. Così, hanno cominciato a sentirsi e dopo dieci giorni hanno deciso di rivedersi: "Lui da Dubai mi ha raggiunto in un posto molto romantico vicino al lago di Piediluco, a Terni, la mia città. Sono stati giorni magici, passionali". Solo un mese più tardi, Mario Russo ha chiesto a Samanta Togni di diventare sua moglie, una proposta romantica giunta mentre si trovavano a Capri: "Dopo sette mesi dal nostro incontro, il 15 febbraio 2020, eravamo marito e moglie. Un sogno a occhi aperti, anche perché Mario è arrivato quando avevo smesso di credere definitivamente nell'amore".