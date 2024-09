video suggerito

Samanta Togni e la crisi con Mario Russo: "Non c'era dialogo, ora stiamo rimettendo insieme i pezzi" Ospite de La Volta Buona, Samanta Togni è tornata a parlare della crisi attraversata con il marito Mario Russo: "Ora stiamo rimettendo insieme i pezzi, anche se nulla tornerà come prima. Tra di noi mancava il dialogo".

A cura di Elisabetta Murina

Samanta Togni è tornata a parlare della crisi attraversata con Mario Russo. Dopo la foto pubblicata su Instagram dal marito, l'ex ballerina di Ballando con le Stelle (vincitrice nel 2016) ha spiegato cosa è accaduto nel loro rapporto. Ospite del programma La Volta Buona, ha raccontato a Caterina Balivo: "C'è stato un terremoto, ora stiamo rimettendo insieme i pezzi".

Cosa è successo tra Samanta Togni e Mario Russo

"C'è stata crisi, ci siamo allontanati. C'è stato un terremoto", ha raccontato Togni a Caterina Balivo ospite di La Volta Buona. La ballerina ha fatto sapere di aver attraversato un momento difficile con il marito, chirurgo di professione, ma che ora stanno "rimettendo insieme in pezzi". Tra le cause della crisi ci sarebbero problemi di comunicazione, ma non tradimenti da nessuna delle due parti:

In questi anni, ho scoperto molti lati di me che non conoscevo e ho scoperto che anche quando credi di fare del bene alla coppia ma ti allontani da te stessa non va bene comunque, anzi. Tra di noi mancava il dialogo e comunque la crisi non è stata scatenata da tradimenti ma da un insieme di cose. Alle volte ci si sente traditi nei progetti, nelle intenzioni e anche quella è una forma di tradimento.

Tuttavia, nel loro matrimonio si sarebbero introdotte "terze persone": "Non sono state donne, ma persone invidiose e gelose del nostro rapporto perché venivano da relazione finito. Ora la fede al dito c'è perché stiamo rimettendo a posto le cose, anche se nulla tornerà come prima perché è inevitabile".

La foto che allontanava le voci di crisi

Era stata la stessa ballerina, qualche tempo fa, a raccontare al settimanale DiPiù di star vivendo un momento difficile con il marito, al quale è legata dal 2020. "Sto attraversando una fase complicata del mio matrimonio, un forte cambiamento", erano state le sue parole. Solo qualche giorno fa, però, Mario Russo ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, una foto con la moglie. facendo chiarezza sulla situazione: "A volte possiamo anche guardare in direzioni opposte, ma l’importante è che, alla fine, come un GPS, ci ritroveremo sempre".