Tra Samanta Togni e Mario Russo crisi finita, lui rompe il silenzio: "Alla fine ci ritroveremo sempre" Crisi finita tra Samanta Togni e Mario Russo. Il chirurgo plastico ha fatto chiarezza sulla loro relazione tramite un post condiviso sul suo profilo Instagram.

"Alla fine ci ritroveremo sempre" è con queste parole condivise via social che Mario Russo prova a fugare ogni dubbio sulla sua crisi con Samanta Togni. Ad accompagnare il messaggio una foto della coppia, marito e moglie dal 2020. Solo qualche giorno fa un post dell'ex ballerina di Ballando con le stelle aveva fatto pensare che tra i due fosse finita a causa di tradimenti: "Nella vita si muore più volte e più volte si risorge. Muori quando vieni tradito, quando ti voltano le spalle".

Mario Russo e Samanta Togni allontanano le voci sulla crisi

Mario Russo tramite un post condiviso via social fa chiarezza sul suo rapporto con la moglie Samanta Togni. Il chirurgo plastico pubblica un'immagine insieme alla sua dolce metà, con cui è sposato dal 2020, scrivendo: "A volte possiamo anche guardare in direzioni opposte, ma l’importante è che, alla fine, come un GPS, ci ritroveremo sempre". Il riferimento è alla crisi che hanno affrontato nell'ultimo periodo di cui aveva parlato Togni in un'intervista a DiPiù: "È un momento difficile per me, sto attraversando una fase complicata del mio matrimonio, sto affrontando un forte cambiamento".

Il messaggio di Samanta Togni: "Muori quando vieni tradito"

Circa una settimana prima del messaggio di Mario Russo, Samanta Togni aveva condiviso un post accompagnato da queste parole: "Nella vita si muore più volte e più volte si risorge. Muori quando vieni tradito, quando ti voltano le spalle". In molti a causa delle precedenti dichiarazioni sulla sua relazione avevano collegato quanto scritto alla rottura con il marito Mario Russo. Una dei suoi follower le diceva: "Cara Samanta quanta amarezza in queste parole..non mi dire che ti ha tradito e deluso proprio Mario eravate così felici…" Immediato, però, il chiarimento di Togni: "Grazie delle tue belle parole. Nessun tradimento… ci tengo a sottolinearlo".