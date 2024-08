video suggerito

Paura per Teresa Langella in vacanza: “Papà è caduto in acqua e non è più risalito, Andrea l’ha salvato” Paura per Teresa Langella in vacanza con la famiglia. Il padre dell’ex tronista è improvvisamente caduto in acqua dal materassino su cui si trovava e non è più risalito in superficie. A salvarlo fortunatamente Andrea Dal Corso, futuro marito della ragazza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Paura per Teresa Langella in vacanza con la famiglia. L'ex tronista di Uomini e Donne si trovava con il futuro marito Andrea Dal Corso e i genitori in piscina, quando il padre è improvvisamente caduto dal materassino in acqua, senza più risalire. Il racconto dell'accaduto con alcune storie su Instagram. A salvarlo fortunatamente è stato proprio Dal Corso.

Cosa è successo a Teresa Langella in vacanza con la famiglia

Durante una giornata in piscina con la famiglia, il padre di Teresa Langella si è addormentato sul materassino e improvvisamente è caduto in acqua senza più risalire. Nessuno si era accorto di nulla, se non Andrea Dal Corso, futuro marito della ragazza, che si è subito buttato in acqua per salvarlo:

Papà si era addormentato sul materassino. All'improvviso, non ci eravamo accorti di niente, né mamma e nemmeno le mie zie. Andrea vede che all'improvviso papà cade giù e non torna più su. Si fionda in piscina, tre metri e mezzo di profondità, noi lo guardiamo.

Fortunatamente il ragazzo è riuscito a salvarlo e la situazione si è risolta nel migliore dei modi. "Sembrava un film. Oggi Andrea ha salvato papà", ha concluso Teresa Langella.

Teresa Langella presto sposa

Teresa Langella e Andrea Dal Corso convoleranno a nozze il prossimo 14 settembre, dopo più di cinque anni d'amore, nato nello studio di Uomini e Donne. La romanica proposta di matrimonio durante un viaggio alle Maldive, mentre erano in volo su un elicottero. La coppia, come aveva raccontato a Verissimo qualche mese fa, è ora indaffarata nei preparativi. La futura sposa non si aspettava che la relazione arrivasse a questo passo così importante: "Vivo le emozioni a mille, che devo fare se sono così? Non avrei mai detto che saremmo arrivati a questo punto. Lui era meno pronto di me, mi sono chiesta se dovessi dargli una seconda possibilità".