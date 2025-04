video suggerito

Fedez e Clara Soccini insieme a cena, progetto in coppia per i due artisti I due artisti, protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo, entrambi in gara, con le canzoni Battito e Febbre, sono stati pizzicati dal settimanale Chi nello stesso locale a Milano. L'ipotesi è quella del lavoro su una hit estiva assieme.

A cura di Andrea Parrella

Fedez e Clara Soccini sono stati visto insieme a cena, a Milano. I due artisti, protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo, entrambi in gara, con le canzoni Battito e Febbre, sono stati pizzicati dal settimanale Chi nello stesso locale. Secondo i ben informati, i due starebbero lavorando ad un progetto.

Fedez e Clara Soccini a cena a Milano

Se qualcuno pensa a un ipotetico flirt, il caso in questione va in una direzione completamente diversa. Il rapper e la cantante, ex componente del cast di Mare Fuori, si sono concessi un pasto da Vesta, il locale di Leonardo del Vecchio a Brera, e con loro c'erano anche Eleonora, l’assistente di Fedez, insieme ad altri due amici. Le ipotesi che circolano parlano di una collaborazione musicale tra i due artisti che potrebbe puntare a un pezzo per la prossima estate, vero e proprio piatto della casa di Fedez servito agli ascoltatori negli ultimi anni. Questa ipotesi si legherebbe a uno scatto pubblicato da Fedez nei mesi scorsi in cui appariva di spalle nello studio di registrazione in compagnia di una cantante misteriosa di cui non aveva voluto svelare l’identità. “Questa è grossa”, si era limitato a scrivere nella didascalia dell’immagine. La sagoma "misteriosa" di Clara Soccini era stata però riconosciuta immediatamente dai molti fan.

Clara Soccini e l'amore con Jacopo Neri

Nessuna insidia all'amore di Clara Soccini con Jacopo Neri, dunque. I due sono fidanzati dal novembre 2022. La cantante in un'intervista a RadioDeejay raccontò di aver conosciuto il suo attuale compagno in un momento difficile della sua vita: "Sono fidanzata da tanto. Per me non è cambiato l’amore dopo Sanremo. Mi ha conosciuto in una fase in cui ero molto diversa da adesso, stavo attraversando un periodo molto difficile e mi è stato molto vicino anche in una situazione molto diversa da quella che vivo adesso". Jacopo Neri ha accompagnato la fidanzata Clara nella passata esperienza a Sanremo, nel 2024, e non si esclude che sarà accanto a lei, per sostenerla, anche nella prossima edizione della kermesse.