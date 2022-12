Il divorzio di Leonardo Del Vecchio e Anna Castellini: “Troppo giovani, accordo da 4 milioni di euro” Leonardo Maria Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera pronti al divorzio dopo soli sei mesi di matrimonio. Fonti vicine alla coppia parlano di un accordo da quattro milioni di euro per “liquidare” la consorte, mentre i rapporti restano civili, perché in questa separazione ci sarebbe la consapevolezza di tutta l’avventatezza dei loro vent’anni.

Leonardo Maria Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera pronti al divorzio dopo soli sei mesi di matrimonio. Fonti vicine alla coppia hanno riferito al Corriere della sera di un accordo per "liquidare" la neo mogliettina da quattro milioni di euro, mentre i rapporti restano civili, perché in questa separazione ci sarebbe stata solo tutta l'avventatezza dei loro vent'anni. Troppo giovani e sconsiderati, desiderosi di unirsi in matrimonio dopo pochi mesi di frequentazione e un'unione civile sopraggiunta già nel settembre del 2021. Poi a giugno 2022 le nozze da favola, tra amici e parenti felici per l'entusiasmo che due ragazzi di 27 e 21 anni potevano facilmente ostentare.

Una festa esclusiva a Saint-Tropez, nello Chateau de la Messardiere, con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro a curare la colonna sonora: lei raggiante in abito da sposa sposa a sirena e capelli raccolti in un regale chignon, lui impeccabile in tight con l’etichetta color cammello e la barba perfetta. L'accordo da quattro milioni di euro sulle pagine di Dagospia si era gonfiato, arrivando ad acquisire ancora uno zero: "Il matrimonio del vispo Leonardo Del Vecchio Junior, che si è sposato a giugno a Saint-Tropez con l’ereditiera Anna Castellini Baldissera, sarebbe già finito. Lo scapricciatello rampollo avrebbe sganciato 40 milioni per congedare la consorte".

Il Corriere riporta invece di una cifra più contenuta, a fronte del fatto che i rapporti tra loro sarebbero distesi, nella piena consapevolezza del fatto che in questa rottura non è stato covato nulla di losco. La naturale conseguenza di essersi mossi facendosi guidare dall'istinto e dalla leggerezza nel vedere un futuro insieme nonostante la scarsa conoscenza. Pare che l'idillio sia finito presto e sia in parte coinciso con la morte di Leonardo Del Vecchio, papà di Leonardo Maria, il 27 giugno scorso, solo due settimane dopo il matrimonio. Era stato lui stesso a volere fortemente questa unione, incoraggiando la coppia a sposarsi nonostante le sue condizioni di salute, che nessuno però avrebbe mai immaginato sarebbero precipitate in così poco tempo. La naturale conseguenza sarebbe stato il maggiore coinvolgimento del quarto figlio nelle questioni aziendali, nel ruolo di chief strategy officer, colui che interagisce direttamente con l’amministratore delegato. E chissà che questo non abbia generato altro tipo di problemi, portando all'allontanamento dalla vita coniugale.