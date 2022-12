“Leonardo Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera si sono lasciati”: sei mesi fa il matrimonio Leonardo Del Vecchio, figlio del patron di Luxottica, e Anna Castellini Baldissera si sarebbero detti addio. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, si sarebbero lasciati sei mesi dopo la romantica cerimonia nuziale.

A cura di Daniela Seclì

Sarebbe già arrivato al capolinea il matrimonio di Leonardo Del Vecchio, figlio del patron di Luxottica, e Anna Castellini Baldissera. Ad annunciarlo, è il settimanale Chi, nella rubrica Chicche di Gossip. La sfarzosa cerimonia nuziale era stata celebrata lo scorso giugno. L'addio sarebbe arrivato solo sei mesi dopo.

Leonardo Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera: l'indiscrezione sull'addio

Il settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha lanciato l'indiscrezione sulla presunta fine del matrimonio tra Leonardo Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera nella rubrica Chicche di Gossip. Ecco quanto si legge, sulla rivista di Alfonso Signorini:

La favola è finita (senza lieto fine). Il loro matrimonio, celebrato a giugno a Saint-Tropez, sembrava uscito da un libro di favole. Ma, a quanto pare, il lieto fine non c'è. Leonardo Maria Del Vecchio, quarto figlio del patron di Luxottica, e Anna Castellini Baldissera, erede di una importante famiglia milanese che vanta fra i suoi antenati anche Giacomo Puccini, si sono già detti addio.

Il matrimonio celebrato sei mesi fa a Saint-Tropez

Leonardo Maria Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera sono convolati a nozze lo scorso giugno a Saint-Tropez. La cerimonia è stata sfarzosa e romantica, con una dolce pioggia di petali di rosa piovuti sugli sposi dopo il fatidico sì. Per l'occasione Anna Castellini Baldissera aveva scelto un elegante abito bianco a sirena e aveva raccolto i capelli in uno chignon. Tra gli invitati, c'era anche Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, che ha intonato – per i festeggiati e gli altri ospiti – alcuni dei suoi brani più romantici e anche la cover di Meraviglioso. Secondo quanto riporta Chi, tuttavia, l'incanto si sarebbe già spezzato. Al momento, i diretti interessati non si sono ancora espressi circa l'indiscrezione che li riguarda.