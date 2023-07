Maria Esposito e l’amore per Antonio Orefice: “Spero di poter recuperare, sono ancora innamorata” “La nostra è stata una storia molto intensa”, racconta la giovane attrice a Novella 2000. “Sono fatta così: quando amo mi concedo totalmente, per me l’amore è tutto”, continua confermando che la sua relazione con il collega di set ha subito una battuta d’arresto, nei mesi scorsi.

A cura di Giulia Turco

Mentre i fan di Mare Fuori sono in trepidazione per l'uscita della quarta stagione della serie, i più appassionati di gossip monitorano i social dei protagonisti alla ricerca di pettegolezzi. In prima pagina c'è non solo la love story che Massimiliano Caiazzo sta vivendo con la ballerina Elena D'Amario, professionista ad Amici, ma anche l'amore tormentato tra i colleghi di set Maria Esposito e Antonio Orefice, che potrebbe subire un inaspettato ritorno di fiamma.

La verità sul rapporto con Antonio Orefice

In tanti si sono interrogati sulla presunta fine del legame tra i due giovani attori che, sbocciato sul set della serie, non sembra aver trovato futuro. A confermare come stanno le cose ci ha pensato lei, Maria Esposito in arte Rosa Ricci, che si è raccontata in una intervista confessione sulle pagine di Novella2000. "Ho avuto una storia molto intensa con un giovane attore, Antonio Orefice, coprotagonista delle prime due stagioni di mare Fuori", conferma la baby star amatissima dal pubblico di adolescenti. "Spero di poter recuperare questo rapporto, perché sono ancora molto innamorata di lui", aggiunge. "L'amore per me è tutto, quando amo sono una ragazza che si concede totalmente al proprio partner". Lo scorso maggio Maria Esposito aveva cancellato dal suo profilo tutte le foto scattate insieme ad Antonio e i due si erano bloccati reciprocamente sui social, pur senza mai confermare platealmente la fine del loro amore.

Si ritroveranno sul set del musical di Mare Fuori

Intanto la giovane attrice napoletana pensa a godersi il successo di un momento professionalmente brillante. In cantiere c'è non solo la quarta stagione della serie, ma anche il progetto del musical, del quale si stanno svolgendo i casting, che la vedrà impegnata insieme al suo ex fidanzato Antonio Orefice. "Maria è una ragazza semplicissima che crede, lotta e si impegna tutti i giorni per conseguire il suo sogno nel cassetto, quello di diventare un’attrice apprezzata da tutti, totalmente diversa dal personaggio di Rosa Ricci", racconta a Novella 2000. "Quando mi associano a lei provo un po’ di disagio perché ho un altro carattere, sono una timida e fragile”.