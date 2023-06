Anche Giulia De Lellis ai provini di Mare Fuori – Il Musical: “La sua presenza non è passata inosservata” Secondo un’indiscrezione del settimanale “Chi”, la influencer e attrice potrebbe far parte del cast. La produzione ha già scelto di puntare sui ritorni di Maria Esposito, Antonio Orefice e Enrico Tijani. Marcella Sacchetta (Amici) dirige il corpo di ballo.

Mare Fuori è la serie televisiva italiana del momento. Un progetto che ha catturato l'attenzione di milioni di spettatori ed ha raggiunto un successo così travolgente da vendere i diritti per un adattamento teatrale, che sono stati acquistati da Alessandro Siani e dalla Best Live. Non sorprende quindi che dietro questo nuovo progetto, possano girare nomi che fanno parte o hanno fatto parte dei successi degli ultimi anni. È il caso di Giulia De Lellis, che poco centra con la serie, ma ha già lavorato anche in un film per Sky. Secondo un'indiscrezione del settimanale "Chi", la influencer e attrice potrebbe far parte del cast. Scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini: "Ai provini di Mare Fuori, il musical teatrale tratto dalla serie – fenomeno nato da un’idea di Alessandro Siani, non è passata inosservata la presenza tra gli aspiranti attori di Giulia De Lellis. L’influencer sogna un futuro sul palcoscenico? Chissà…".

Il cast di Mare Fuori – Il musical

Il cast di Mare Fuori – Il Musical si compone già di alcuni ritorni eccellenti. Il primo, fra tutti, quello del personaggio di Rosa Ricci interpretato da Maria Esposito. Dalla serie provengono anche Antonio Orefice e Enrico Tijani, così come Marcello Sacchetta che, direttamente da Amici, dirigerà il corpo di ballo. Il cast sarà ricchissimo e per questo non sorprende il fatto che Alessandro Siani abbia deciso di puntare su Giulia De Lellis per infoltire lo spessore dei protagonisti in scena.

Il successo di Mare Fuori

L'adattamento teatrale di Mare Fuori rappresenta senza dubbio l'ennesimo bollino di qualità, un tassello ulteriore che ne sancisce il trionfo più definitivo. Quanta energia e quanta emozione ha trasmesso in tre stagioni (la quarta è in corso tra le difficoltà perché, come annunciato dal regista Ivan Silvestrini, molti ciak sono costretti a essere ripetuti per i fan assiepati all'esterno del set), un'atmosfera unica che anche la riduzione teatrale vuole cercare di imitare.