Marcello Sacchetta nel cast del musical di Mare Fuori: dirigerà il corpo di ballo Si cercano attori, cantanti e ballerini che possano ridare vita alla storia che ha appassionato milioni di spettatori sul piccolo schermo. Oltre a ntonio Orefice ed Enrico Tijani provenienti dalla serie, ci sarà anche il ballerino, volto affezionato del talent di Maria De Filippi.

A cura di Giulia Turco

In attesa dell’arrivo della quarta stagione di Mare Fuori su Rai Play, la serie tv diventata fenomeno crossmediatico e si trasforma in un musical, che ha già aperto i battenti. Com’è noto è Alessandro Siani ad essersi aggiudicato la direzione del lavoro teatrale, che sarà prodotto da Bestlive e che ha già alcuni nomi noti dello spettacolo nel cast.

Marcello Sacchetta è parte del progetto su Mare Fuori

I casting sono iniziati lo scorso 19 giugno. Si cercano attori, cantanti e ballerini che possano ridare vita alla storia che ha appassionato milioni di spettatori sul piccolo schermo. Saremo di nuovo all'IPM di Napoli, ma questa volta su un palcoscenico e non dietro ad una telecamera. Nel musical saranno coinvolti due protagonisti diretti della serie, ovvero Antonio Orefice ed Enrico Tijani. Inoltre ci saranno per certo anche noti ballerini professionisti, tra i quali spicca già il nome di Marcello Sacchetta, volto affezionato della scuola di Amici di Maria De Filippi. Nelle ultime ore infatti Marcello ha pubblicato sui social scatti che lo vedono impegnato nel backstage dei casting. A quanto pare il suo ruolo dovrebbe essere quello di dirigere il corpo di ballo che si andrà a formare.

Come sarà il musical ispirato a Mare Fuori

Non è la prima volta che un musical trova ispirazione in un prodotto destinato al cinema o alla tv. Era già successo, ad esempio, con il fenomeno di ‘Cera una volta…. Scugnizzi’, ispirato al film ‘Scugnizzi’ di Nanni Loy, a cui proprio Mare Fuori è ispirato. Anche in quel caso la storia era ambientata nel carcere di Nisida e raccontava un fenomeno culturale poco esplorato fino a quel momento. Debuttato nel 2001 sul palco, riscontrò grande successo. Sulla stessa scia Alessandro Siani ha deciso di lanciarsi nel nuovo progetto Mare Fuori, oltre a tre remake in Europa (Spagna, Francia e Germania) e ad uno spin off sull’IPM di Napoli.